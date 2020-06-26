إيطاليا تحظر على ركاب الطائرات استخدام مقصورة الأمتعة فوق المقاعد

لن يتمكن المسافرون المتوجهون من أو إلى إيطاليا جوا من استخدام مقصورة الأمتعة فوق مقاعدهم في الطائرات بعدما اعتبرت سلطة الطيران المدني الإيطالية أنها تشكل خطرا على الصحة. وجاء القرار بموجب مرسوم حكومي نجم عن مخاوف من انتشار اوسع لفيروس كورونا المستجد، يلزم المسافرين بحمل حقيبة صغيرة يمكن وضعها تحت المقعد المقابل.

والهدف من القرار منع التلامس بين الركاب والحد من الحركة داخل الطائرات. وأكدت سلطة الطيران المدني الإيطالية عدم إلزام الركاب بدفع مبلغ إضافي لتسجيل حقائبهم.

ورحبت جمعية كوداكونز الإيطالية لحماية المستهلك بالقرار الجمعة معتبرة أن من شأنه "منع الفوضى" التي تحدث أحيانا في الطائرة "عندما يضع الركاب امتعتهم في المقصورة فوق المقعد". وأضافت الجمعية "فيما يتعلق بهذا الخصوص، فإن الإيطاليين هم من بين أكثر المسافرين غير المنضبطين في أوروبا، إذ يتسببون بتأخر رحلات وصفوف انتظار من شأنها الآن ان تفاقم مخاطر العدوى".

كانت إيطاليا أول دولة تسجل إصابات بفيروس كورونا في أوروبا. وبلغ عدد الوفيات بالفيروس فيها أكثر من 34600 وفاة.