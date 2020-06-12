شركات طيران تقاضي الحكومة البريطانية بسبب فرض الحجر الصحي على المسافرين

دعت شركات خطوط جوية إلى التحرك ضد الحكومة البريطانية لتخفيف إجراءات الحجر الصحي على الوافدين. وأطلقت الشركات الثلاث إجراءات قانونية ضد الحكومة البريطانية ، واصفة خطة البلاد الخاصة بالحجر الصحي على معظم المسافرين القادمين بـ "المعيبة".

وأشارت شركات الخطوط الجوية البريطانية و"إيزي جيت" و"ريانير" في بيان هذا الجمعة إلى أن الحجر الصحي سيكون له "تأثير مدمر" على السياحة والاقتصاد بشكل عام. وترغب شركات الطيران في أن تعيد الحكومة صياغة سياستها السابقة التي تقضي بتطبيق الحجر الصحي على المسافرين القادمين من الدول المصنفة "عالية المخاطر".

وتنص إجراءات الحجر الصحي التي اقرتها الحكومة البريطانية جميع الوافدين باستثناء عدد قليل من الأشخاص مثل سائقي الشاحنات أو العاملين في المجال الطبي، والذين يطلب منهم تعبئة استمارة مفصلة حيث سيتم عزلهم ذاتيا لمدة أسبوعين. ويتم تطبيق هذا الإجراء على الأشخاص بغض النظر عما إذا كانوا مواطنين بريطانيين أم لا، ويتم تغريم أولئك الذين يرفضون الامتثال لهذه الأوامر.

وتم فرض الحجر الصحي بعد نقاش ساخن حول ما إذا كان هذا الإجراء سيساعد الحكومة البريطانية في جهودها للحد من تفشي وباء كورونا أو ببساطة القضاء على أي آمل في انتعاش النشاط السياحي بعد أشهر من الإغلاق.