توجيه الاتّهام لـ6 أشخاص في سرقة لوحة لبانكسي بباريس

وجه الاتهام إلى ستة أشخاص للاشتباه في سرقتهم العام 2019 لوحة منسوبة إلى بانكسي من مسرح باتاكلان في باريس عثر عليها قبل فترة قصيرة في إيطاليا، وقد وضعوا في الحبس على ما أفادت مصادر قضائية وفي الشرطة السبت.

وأوضح مصدر الشرطة أن الأشخاص الستة أوقفوا الثلاثاء في مقاطعات عدة في حنوب فرنسا ووسطها وشرقها.

ووجهت إلى شخصين تهمة السرقة ضمن عصابة منظمة فيما اتهم الأربعة الآخرون باخفاء مسروقات على ما أضاف المصدران. وأوقف الستة موقتا.

وكان هذا العمل المنسوب لفنان الشارع البريطاني الأشهر بانكسي قد رُسم على باب خلفي في قاعة "باتاكلان" في باريس تحية للضحايا التسعين الذين سقطوا فيها في هجمات 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 في العاصمة الفرنسية.

وسُرق العمل مع الباب الذي رسم عليه في كانون الثاني/يناير 2019.