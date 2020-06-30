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فرنسا

شاهد: ذعر بين مرتادي مركز تجاري في باريس بعد الإبلاغ عن وجود رجل مسلح

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بقلم:  يورونيوز
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شاهد: ذعر بين مرتادي مركز تجاري في باريس بعد الإبلاغ عن وجود رجل مسلح
حقوق النشر  Ella_87 de Pixabay
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سادت أجواء من التوتر اليوم الثلاثاء في حي لا ديفانس التجاري غرب العاصمة باريس، بعد أن اتصل أحد الشهود برجال الشرطة الفرنسية للإبلاغ عن وجود رجل مسلح في مركز تجاري بالمنطقة.

وأظهرت مشاهد فيديو مصورة تم نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي عشرات الأشخاص وهم يفرون باتجاه محطة قطار لاديفانس.

وقالت الشرطة إنها لم تتأكد من صحة ادعاء الشاهد. إلا أنها أطلقت عملية أمنية في الحي للحفاظ على أمن المواطنين والتأكد من عدم وجود أي خطر يهدد حياتهم.

وذكرت الشرطة الفرنسية أنه تم إخلاء مركز "لي كاتر تانس" التجاري وتم إقفال محطتي المترو والقطارات. هذا ودعت الشرطة المواطنين إلى الابتعاد عن المنطقة.

ولا تزال الشرطة تحاول الوصول إلى الرجل المزعوم.