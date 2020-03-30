سرقة لوحة لفان غوخ من متحف تم إغلاقه بسبب كورونا

قال مدير متحف "سينغر لارين" في هولندا الاثنين، إن لصوصا سرقوا لوحة للرسام فنسنت فان غوخ بعد اقتحام المتحف المغلق بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد.

وقال إيفرت فان أوس مدير المتحف الواقع على مسافة 30 كيلومترا جنوب شرق أمستردام "حصلة عملية اقتحام للمتحف اقتحم المتحف الليلة الماضية وسرقت لوحة لفان غوخ".

وأوضح أن اللوحة المسروقة تحمل عنوان "حديقة دير نونن في الربيع" ورسمها فان غوخ عام 1884 في وقت كان يقيم في منزل والده.

وتقدر قيمة اللوحة بين مليون وستة ملايين يورو بحسب وسائل إعلام محلية.

وأوضحت الشرطة وتقارير إخبارية هولندية أن اللصوص دخلوا المتحف في حوالى الساعة 3,15 صباحا (01,15 بتوقيت غرينتش) عن طريق كسر بابه الأمامي الزجاجي.