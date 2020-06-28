آخر تطورات تفشي فيروس كورونا في العالم

أودى فيروس كورونا المستجدّ بحياة أكثر من 495 ألف شخص في العالم من بين أكثر من 10 ملايين مصاب.

والولايات المتحدة، التي سجلت أول وفاة بكوفيد-19 مطلع شباط/فبراير، هي البلد الأكثر تضرراً مع تسجيلها 125,255 وفاة من بين 2,492,246، تليها البرازيل التي سجلت 55961 وفاة من أصل 1,274,974 إصابة، ثم المملكة المتحدة بتسجيلها 43514 وفاة من أصل 310,250 إصابة، ثمّ إيطاليا مع 34716 وفيات (240,136 إصابة)، وفرنسا مع 29778 وفاة (199,343 إصابة).

فلوريدا

سجلت فلوريدا نحو 10 آلاف إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال 24 ساعة، وهو رقم قياسي جديد في الولاية الأمريكية التي تشهد انتشارا متسارعا للفيروس خصوصا في صفوف الشباب.

وأقر حاكم الولاية رون ديسانتيس هذا الأسبوع بأن فلوريدا تشهد "انفجارا حقيقيا" للمرض في صفوف الشباب الذين توافدوا على الشواطئ وعادوا إلى ممارسة حياتهم العادية مع رفع الحجر بداية حزيران/يونيو.

المغرب

أعلنت وزارة الصحة المغربية هذا اليوم الأحد، عن تسجيل 109 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ16 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 11986 حالة في المغرب.

إيران

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني الأحد أن وضع الكمامات سيكون إلزاميا في أماكن معيّنة اعتبارا من الأسبوع المقبل، وأعطى المحافظات الأكثر تأثّرا بتفشي فيروس كورونا المستجد الضوء الأخضر لإعادة فرض القيود.

وامتنعت الجمهورية الإسلامية عن فرض تدابير إغلاق كاملة لوقف تفشي كوفيد-19 بينما اعتبر استخدام الكمامات والمعدات الواقية اختياريا في معظم المناطق.

وأفاد روحاني خلال اجتماع متلفز لفريق العمل الحكومي المكلّف مكافحة الوباء، أن وضع الكمامات سيكون "إلزاميا في الأماكن المغلقة التي تشهد تجمّعات".

وسيدخل الإجراء حيّز التنفيذ اعتبارا من الأسبوع المقبل وسيتواصل حتى 22 تموز/يوليو وسيتم تمديده إذا لزم الأمر، بحسب الرئيس.

وأكد روحاني أن وزارة الصحة وضعت "لائحة واضحة" لأنواع الأماكن والتجمّعات التي تعتبر خطيرة، دون أن يقدّم تفاصيل.

ولم يحدد العقوبة التي ستتخّذ بحق الأشخاص الذين لا يلتزمون بالإجراء.

روسيا

روسيا تتخطى عتبة الـ9000 حالة وفاة جراء كورونا وتسجل 634437 حالة مؤكدة بالفيروس القاتل .

البرازيل

سمحت سلطات ولاية ريو دي جانيرو البرازيلية للمشجعين بحضور مباريات كرة القدم المحلية اعتبارا من 10 تموز/يوليو، على رغم التفشي الواسع لفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وجاء الاعلان في مرسوم نشر خلال عطلة نهاية الأسبوع، يحدد العودة التدريجية للمشجعين على ثلاث مراحل: 10 بالمئة من سعة الملاعب اعتبارا من 10 تموز/يوليو، نحو ثلثي الطاقة الاستيعابية اعتبارا من الأول من آب/أغسطس، ورفع كل القيود على حضور المشجعين اعتبارا من 16 آب/أغسطس.

وكانت بطولة كرة القدم المحلية لولاية ريو، أولى منافسات اللعبة الشعبية التي يتم استئنافها في البلاد، على رغم التفشي الواسع لـ"كوفيد-19" في عموم أميركا الجنوبية.

وبدأت إقامة المباريات اعتبارا من الأسبوع الماضي خلف أبواب موصدة في وجه المشجعين، على رغم اعتراض بعض الأندية لأن البلاد هي الثانية في العالم من حيث عدد الإصابات بالفيروس (1,3 حالة إصابة و57 ألف وفاة).

الهند

تجاوزت الهند التي تضم 1,3 مليار نسمة، عتبة 500 ألف إصابة وبلغ عدد الوفيات فيها 15 ألفا و685، بحسب السلطات.

ويرى علماء الأوبئة أن الجائحة لم تبلغ بعد ذروتها المنتظرة خلال أسابيع. وينتشر الفيروس بشكل مقلق في المدن الأكثر اكتظاظا في هذا البلد الذي بدأ رفع الإغلاق.

ومن المتوقع أن تسجل نيودلهي وحدها 500 ألف اصابة حتى تموز/يوليو، وتستخدم السلطات حاليا عربات قطارات لاستقبال المصابين. كما تستخدم فنادق وقاعات حفلات لتخفيف الضغط عن المستشفيات.

التشيك

في أوروبا، سجلت التشيك نحو 300 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال 48 ساعة، ما يمثل أعلى زيادة منذ بداية نيسان/ابريل، وذلك بسبب ظهور عدة بؤر عدوى أبرزها في منجم شرق البلاد.

بذلك، وصل العدد الإجمالي للإصابات في البلد العضو في الاتحاد الأوروبي والبالغ عدد سكانه 10,7 ملايين نسمة إلى 11164 إصابة مساء السبت، بينها 349 وفاة.