برشلونة ويوفنتوس ينجزان الصفقة: أرتور إلى تورينو وبيانيتش إلى كاتالونيا

أنجز ناديا برشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي الإثنين الصفقة المزدوجة التي كانت محط التقارير الصحافية في الآونة الأخيرة، بانتقال لاعب خط الوسط البرازيلي أرتور ميلو من الأول الى الثاني، مقابل قدوم البوسني ميراليم بيانيتش من تورينو إلى كاتالونيا.

وكشف بطل إسبانيا في الموسمين الماضيين عن الصفقتين في بيانين فصلت بينهما ساعتان تقريبا، فأعلن بداية رحيل أرتور (23 عاما) لقاء 72 مليون يورو تضاف إليها عشرة ملايين من الحوافز والمكافآت، قبل تأكيد التعاقد مع بيانيتش (30 عاما) لقاء 60 مليونا، مع 5 ملايين من الحوافز.

وسيبقى كل لاعب في صفوف فريقه الحالي حتى نهاية موسم 2019-2020 الذي سيمتد حتى أواخر تموز/يوليو على الأقل، بعد تعليق المنافسات لثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.

وسيتعاقد يوفنتوس مع الدولي البرازيلي لخمسة مواسم، على ان يكون عقد الدولي البوسني لأربعة.

وتعد هذه الصفقة من الأكبر في فترة الانتقالات هذا الصيف، بعد رحيل المهاجم الألماني تيمو فيرنر من لايبزيغ الى تشلسي الإنكليزي، وتثبيت باريس سان جرمان الفرنسي تعاقده مع المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي بعد استعارته من إنتر الإيطالي.

وناهزت قيمة كل من الصفقتين 60 مليون يورو.

وتأتي هذه الصفقات بعد موسم عانت فيه الأندية ماليا من تبعات وباء "كوفيد-19" الذي تسبب بتعليق المنافسات لنحو ثلاثة أشهر، وكبّد الأندية خسائر جراء تراجع إيرادات المباريات وحقوق البث التلفزيوني.

وأفاد برشلونة بطل إسبانيا في الموسمين الماضيين وثاني ترتيب الليغا حاليا، في بيان، عن توصله مع يوفنتوس "الى اتفاق بشأن انتقال اللاعب أرتور ميلو. سيدفع النادي الإيطالي 72 مليون يورو، إضافة الى عشرة ملايين كحوافز ومكافآت".

وأضاف "سيبقى أرتور مع برشلونة حتى نهاية المنافسات الرسمية في موسم 2019-2020".

وفي بيان ثانٍ، أعلن برشلونة التعاقد مع بيانيتش "للمواسم الأربعة المقبلة حتى نهاية موسم 2023-2024، مع بند جزائي بقيمة 400 مليون يورو".

من جهته، أعلن بطل إيطاليا في المواسم الثمانية الماضية في بيان انجاز الصفقتين، مشيرا الى أنه سيتعاقد مع أرتور حتى 30 حزيران/يونيو 2025.

وحفلت التقارير في الآونة الأخيرة بالحديث عن هذه الصفقة، مرجحة انجازها قبل 30 حزيران/يونيو الحالي، ليتم إدراجها ضمن السنة المالية الراهنة.

وانضم أرتور الى النادي الإسباني في العام 2018 آتيا من غريميو البرازيلي، وخاض معه حتى الآن 72 مباراة سجل خلالها أربعة أهداف، بحسب النبذة المقتضبة التي وزعها ناديه.

وأحرز البرازيلي لقبين مع برشلونة، أحدهما في الليغا والآخر في الكأس السوبر الإسبانية لموسم 2018-2019.