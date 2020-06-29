أولمبياد طوكيو المؤجل فرصة كبيرة للتضامن الدولي

على الرغم من تأجيل دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية في طوكيو إلى صيف عام 2021، بسبب تفشي فيروس كورونا، يواصل المنظمون برامج التبادل الدولي التي تم تكثيفها مع اقتراب هذين الحدثين، ولا سيما مبادرة المدن المضيفة "المدن المضيفة" .

"على الرغم من أنه لا تزال أمامنا تحديات كثيرة، فإننا نواصل العمل بجد للترحيب بالرياضيين الذين سيتدربون للعام المقبل. نأمل أن تكون الألعاب رمزا للتعافي بفضل شجاعة وتضامن الشعوب حول العالم "، يقول توشيرو موتو، الرئيس التنفيذي للجنة طوكيو المنظمة للألعاب الأولمبية والبارالمبية.

التضامن الدولي

مايباشي واحدة من مئات السلطات المحلية اليابانية لإظهار هذا التضامن الدولي. بينما تنظم بعض المدن المضيفة تبادلات ثقافية أو اقتصادية، ترحب هذه المدينة بالرياضيين من جنوب السودان الذين لم يتمكنوا من التدرب في بلدهم بسبب الحرب الأهلية وقلة المرافقالخاصة بالتدريب.

لماذا هذه المبادرة؟ طرحنا السؤال على مدير القسم الرياضي في بلدية بلدة مايباشي، كازوهيكو كوابارا فاجاب قائلاً: "الوضع صعب في جنوب السودان (...) فكرنا بامكانية مساهمة مدينة مايباشي بالجانب الرياضي، لذا، جلبنا الرياضيين إليها. نتطلع للألعاب الأولمبية بفارغ الصبر. من المؤكد أننا سنشجع الرياضيين اليابانيين، لكنني أعتقد أن المتعة ستتضاعف لأننا سنتمكن من تشجيع الرياضيين القادمين من جنوب السودان أيضًا ".

هنا، يتدرب الشباب منذ تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وهم مدعوون للبقاء على الرغم من تأجيل الألعاب الأولمبية. تمول تكاليفهم من تبرعات المواطنين اليابانيين

"حياتي تغيرت . كنت أتدرب في ظروف صعبة للغاية (...) لهذا إننا نعيش تجربة جديدة مليئة بأشياء مختلفة، إنها فترة مهمة بالنسبة لي "، يقول الرياضي كوتييان ميشيل ماشييك جنك.

يقدم العديد من مواطني مايباشي مساعدتهم، كهذا المدرب: "أكملت عملي الوظيفي، لهذا وافقت على مساعدة رياضيي جنوب السودان"، يقول هيروشي يوشينو، المدرب الرئيسي. يفعل السكان المحليون كل شيء لمساعدة الرياضيين على الشعور بأنهم في موطنهم الأصلي.

"ابتكرنا هذه القمصان لكي لا يشعر الرياضيون القادمون من جنوب السودان والذين يعيشون في مايباشي بالوحدة أو الحزن، لكي يشعروا بتشجيع المجتمع بأسره. "، يقول شوهي ساتو، مدير لجنة دعم جنوب السودان.

مدينة يامادا ماتشي

المدينة المضيفة الأخرى هي يامادا ماتشي. تعيش هذه المدينة الساحلية الصغيرة تاريخًا جميلاً مع هولندا منذ أن هبطت سفينة هولندية على هذه الجزيرة في القرن السابع عشر. إلى جانب ذلك، تُعرف باسم " أوراندا جيما " أو " جزيرة هولندا".

دُمرت يامادا ماتشي بسبب الزلزال الكبير وأمواج تسونامي عام 2011. هي مدينة مضيفة بفضل المساعدة الدولية التي قُدمت لها لإعادة إعمارها، خاصة هولندا. مؤخرا، زارها لاعبو الكاراتيه الهولنديون.

"أردنا أن نعبر عن امتناننا للدعم الذي تلقيناه من جميع أنحاء العالم، من خلال المدن المضيفة، وخلق رابط بيننا. ساعدنا الكثير من الأشخاص على بناء أوراندا جيما هاوس. كان الهدف هو إنشاء بنية تحتية ليكون كالنادي يتمكن الأطفال من الدراسة فيه"، يقول شينيتسو ساتو، عمدة مدينة يامادا.

الضيافة اليابانية الأسطورية

كما حدث في البطولة العالمية الأخيرة للركبي، يستفيد سكان يامادا من الألعاب لمشاركة الزوار هذه الضيافة اليابانية الأسطورية .

يُعرف هذا المفهوم باسم أوموتيناشي. يجسد حفل الشاي التقليدي تقاليد الضيافة اليابانية القديمة، حيث يستجيب المضيف لاحتياجات الضيف.

"نطهر أنفسنا من خلال طرد الأفكار غير المترابطة لتصبح شخصًا يشعر بما يفكر الضيوف والصعوبات التي يواجهونها"، يقول سوهين يامادا، كبير المعلمين في مدرسة سوهين.

تستمر التبادلات الثقافية والرياضية في مئات المدن اليابانية المضيفة حتى إنطلاق الألعاب في تموز/ يوليو المقبل.