ماكرون يسعى لتوافق أوروبي حول صندوق الإنعاش الاقتصادي

يسعى الرئيس الفرنسي للحصول على دعم دول الاتحاد الأوروبي الـ 27، حول الاتفاق على صندوق الإنعاش في شهر تموز/يوليو، خاصة وأن التكتل بكافة دوله يواجه ركوداً ناجماً عن تفشي فيروس كورونا,

وأكد خلال مؤتمر صحفي مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في برلين، إلا أن الأولولية للتوصل إلى اتفاق في هذه المرحلة.

وتستمر المفاوضات خلال اجتماع المجلس الأوروبي المقبل، بينما كانت ميركل قد ألمحت إلى أنه لا حاجة لتقديم المزيد من المقترحات بخصوص صندوق الإنعاش.

وجاء الاجتماع قبيل فترة ترأس ألمانيا للاتحاد الأوروبي مع حلول الأول من تموز/يوليو.

ويسعى كل من ماكرون وميركل للتوسط والتوصل إلى توافق بين دول التكتل الأوروبي، لدعم صندوق الانعاش بمبلغ قدره 750 مليار دولار، لمساعدة الدول الأعضاء في دعم اقتصادها المتأثر بفيروس كورونا وما رافقه من حالة إغلاق.

إلا أن النمسا والدنمارك وهولندا والسويد، عبرت عن قلقلها تجاه هذا الصندوق، وخطط الدعم، التي تهدف إلى جمع الأموال من الأسواق الدولية، بالاعتماد على تصنيفه، ومنح هذه الأموال إلى الدول الأعضاء المتضررة من تفشي فيروس كورونا.

وفي حال تم التوافق على هذه الخطة، فستكون المرة الأولى التي يجمع فيها الاتحاد مبلغا بهذه الطريقة، لدعم الدول المتضررة كاليونان وإيطاليا.