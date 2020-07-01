اتفاق على تسوية بقيمة 19 مليون دولار لحل قضيتي اعتداء جنسي ضد "متحرش هوليوود"

أعلن المدعي العام في نيويورك يوم الثلاثاء، أنه تم التوصل إلى اتفاق على تسوية تبلغ قيمتها 19 مليون دولار لحل قضيتي اعتداء جنسي كانت عدة نساء قد تقدمن بها ضد المنتج السينمائى السابق المسجون هارفي واينستين.

إلا أن المحامين الموكلين بتمثيل ست نساء ممن وجهن اتهامات لواينستين، اعتبروا أن هذه التسوية هي بمثابة "خيانة" لا تلزم المتهم بتحمل المسؤولية.

وستحل هذه التسوية، التي يتعين الموافقة عليها من قبل قاضي اتحادي ومحكمة للإفلاس، دعوى قضائية قدمت في العام 2018 من قبل مكتب المدعية العامة لنيويورك ضد واينستين وشركته المنتجة "ميراماكس" وشقيقه بوب في العام 2018.

بحسب المدعية العامة ليتيسيا جيمس، من المتوقع أن تنهي هذه التسوية أيضاً دعوى قضائية منفصلة رفعت بالنيابة عن تسع نساء اتهمن المنتج الأمريكي البالغ من العمر 68 عاماً بالتحرش أو الاعتداء الجنسي.

وكتبت جيمس في تغريدة نشرتها عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر: "بعد كل المضايقات والتهديدات والتمييز، ستحصل هؤلاء النساء الناجيات على شكل من أشكال العدالة، أشكر هؤلاء النساء على مشاركة قصصهن بشجاعة".

وفي 31 تشرين الأول/ أكتوبر من العام 2017، قدمت أكثر من ثمانين امرأة شكاوى، يتهمن فيها المخرج الأمريكي المعروف إعلامياً بـ"متحرش هوليوود" بالتحرش الجنسي والاغتصاب.

ولا يزال واينستين، الذي حاز على جائزة الأوسكار لأفضل إنتاج بالإضافة إلى سبع جوائز توني عن مجموعة متنوعة من المسرحيات والكوميديات الموسيقية، يواجه اتهامات بسوء السلوك الجنسي في لوس أنجليس.