مسلح "أم الهيمان" يطلق النار على نفسه وينهي ساعات من التوتر في الشارع الكويتي

بعد أن شغل الشارع الكويتي لست ساعات، أقدم مسلح "أم الهيمان" على إنهاء حياته الأربعاء من خلال إطلاق النار على نفسه، واضعاً حداً لحياته.

وبحسب المعلومات التي كشفت عنها الشرطة الكويتية، إن المسلح هو عسكري سابق وقد أصاب نفسه في الرأس.

وكانت وزارة الداخلية الكويتية أعلنت مساء الأربعاء، أن قوات الأمن تتعامل مع أحد الاشخاص المطلوبين في منطقة علي صباح السالم حيث قام بإطلاق عدة أعيرة نارية أصابت مركبة إحدى القيادات الأمنية وإحدى المنازل المجاورة.

وفي تفاصيل الحادث، أقدم المسلح على إطلاق النار علي منزل مواطنة كويتية، ولم تعرف الأسباب وراء فعلته هذه.

قامت المواطنة بإبلاغ غرفة العمليات في وزارة الداخلية الكويتية، وبعد وصول رجال الشرطة إلى المكان حاول المسلح الهروب ومن ثم اختبأ داخل منزل في منطقة أم الهيمان قبل أن تحاصره الشرطة ويقدم على قتل نفسه.