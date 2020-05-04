الكويت تفض مظاهرة لعمال مصريين علقوا بعد فقدان وظائفهم بسبب كورونا

فضت أجهزة الأمن في الكويت ليل الأحد - الإثنين تظاهرة نظمها عمال مصريون خالفوا نظام الإقامة، في مركز الإيواء الذي يحتجزون فيه مطالبين بترحيلهم إلى بلادهم.

وهذه أول تظاهرة لعمال أجانب في منطقة الخليج منذ بدء الإغلاقات المرتبطة بفيروس كورونا.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية إن أجهزة الأمن "قامت بفض الشغب" واحتجزت عدداً من الأشخاص.

وأكدت الوكالة نقلاً عن بيان لوزارة الداخلية أن "التعليمات الصادرة لرجال الأمن تنص على التعامل بحزم مع مثيري الشغب وعدم السماح بالفوضى وتجاوز القانون".

وأظهرت بعد المقاطع المصورة للمظاهرة ركض المتظاهرين بعد استخدام الشركة لقنابل الغاز المسيلة للدموع في تفريقهم.

وكانت وكالة الأنباء الكويتية نقلت الأحد عن السفير المصري لدى الكويت طارق القوني قوله إن "رحلات إجلاء مخالفي الإقامة تبدأ الأسبوع الجاري والأولوية للنساء والأطفال".

وكانت الكويت أعلنت أنها ستقوم بإعفاء المقيمين الأجانب المخالفين لقانون الإقامة من الغرامات وترحيلهم إلى بلدانهم مع التكفل بمصاريف نقلهم.

ويواجه ملايين من العمال الأجانب في أنحاء الخليج حالة من عدم اليقين مع إعلان هذه الدول إغلاقات شاملة وعدم دفع بعض المشغلين للرواتب أو النظر في إمكانية صرف موظفين، في إطار إجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا.

وسجلت الكويت حتى الآن أكثر من 5 آلاف إصابة بفيروس كورونا، و40 حالة وفاة.