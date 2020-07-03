فيديو: فتاة صغيرة تقاطع حواراً تلفزيونياً لوالدتها على الهواء مباشرة

لاقي مقطع فيديو مصور يظهر لحظة مقاطعة طفلة صغيرة لوالدتها بينما كانت تجري مقابلة حية من منزلها مع شبكلة "بي بي سي" البريطانية للحديث عن فيروس كورونا المستجد، استحسان كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.

والفيديو الذي أعيد نشره آلاف المرات، يظهر الطفلة وهي تقف خلف والدتها الباحثة كلير وينهام أثناء المقابلة وتحاول بشتى الطرق تثبيت صورة على أحد الأرفف الموجودة في الغرفة. وتقوم بتبديل مكانها مرات عدة، مرة تضعها على الرف الأعلى وأخرى تنقلها إلى الأوسط.

إلا أن المفاجأة كانت عندما قرر المذيع التدخل لإيجاد حل لهذه المعضلة التي حيرت الفتاة لدقائق عدة.

ويسأل المحاور وينهام عن اسم ابنتها، لتخبره أن اسمها سكارليت، وهنا يتوجه مباشرة للفتاة الصغيرة مقترحا عليها وضع الصورة في الرف الأوسط.

مداخلة كانت تحتاج إلى توضيح صغير من قبل سكارليت، التي قاطعت والدتها مجددا أثناء حديثها لتسألها عن اسم المذيع، وبعد أن أصرت أجابتها الدكتورة وينهام أن اسمه كريستيان.

وهنا توجهت سكارليت إلى كريستيان مباشرة لتخبره، أنها تحاول أن تحدد أين تريد والدتها أن تضع هذه اللوحة، قائلة: "كريستيان، أنا أحاول أن أحدد أين تريد أمي أن تضعه".

وعلقت وينهام على انتشار الفيديو على حسابها بموقع تويتر بشكر جميع من على ما وصفته بـ"الكلمات الرقيقة" بحق ابنتها.