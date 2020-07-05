قلق في الهند بعد وفاة العشرات بسبب الصواعق

قضى 147 شخصا على الأقل جراء صواعق ضربت ولاية بيهار في شرق الهند خلال الأيام العشرة الأخيرة، بحسب السلطات التي حذرت من ظواهر قصوى على صعيد الأحوال الجوية في المستقبل، جراء التغير المناخي.

وتصل حصيلة الوفيات إلى 215 شخصا من مزارعين وعمال ريفيين ومربي مواش، منذ نهاية آذار/مارس في هذه الولاية الأفقر في البلاد بحسب السلطات.

وقال وزير شؤون الطوارئ في ولاية بيهار لاكشميشاور راي لوكالة فرانس برس: "علمت من خبراء في الأرصاد الجوية ومسؤولين أن ارتفاع درجات الحرارة جراء التغير المناخي هو السبب الرئيسي لازدياد صواعق البرق".

وأشار الوزير إلى أن 25 شخصا قضوا السبت جراء هذه الصواعق، التي تسجل بوتيرة كبيرة في الهند خلال فترة الأمطار الموسمية، التي تمتد من حزيران/يونيو إلى أيلول/سبتمبر.

غير أن السلطات أشارت إلى أن عدد الوفيات في ولاية بيهار منذ كانون الثاني/يناير هذه السنة، تخطى الحصيلة السنوية للأعوام السابقة، رغم أن فترة الأمطار الموسمية بدأت للتو.

وأوضح الاختصاصي في الأرصاد الجوية الزراعية عبد الستار لوكالة فرانس برس، أن الصواعق والبرق ناجمة عن حالة عدم استقرار مناخي واسعة يفاقم حدتها ارتفاع درجات الحرارة ونسبة رطوبة كبيرة. وقضى أكثر من 2300 شخص بسبب الصواعق في الهند سنة 2018، بحسب إحصائيات رسمية.