الطاعون الدبلي مرض آخر يهدّد العالم

لم يسترح العالم بعد من فيروس كورونا المستجد حتى ظهر مرض آخر لا يقل خطورة عنه وهو الطاعون الدبلي أو الدملي، وهو مرض مرض حيواني المنشأ حيث ينتشر بين القوارض كالفئران والبراغيث. وقد أشارت مصادر صحية إلى أن هذا المرض يتسبب في وفاة ثلثي المصابين به في حال عدم تلقيهم لعلاج فعال.

وقد رفعت الصين مستوى التأهب إلى الدرجة الثالثة بسبب تفشي الطاعون الدبلي في منطقة منغوليا الداخلية في الشمال وحذرت من تحول المرض إلى وباء جديد. وتمّ التأكد من إصابة شخص في مدينة بيان نور بمنغوليا بالعدوى بعد تواجده في بؤرة تفش محتملة للمرض، نقل على إثرها إلى المستشفى حيث يقبع في حالة مستقرة.

كيف ينتشر الطاعون الدبلي؟

ويمكن للطاعون الدبلي الانتشار عن طريق تنقل الفئران والبراغيث، لذا توصي المصالح الطبية بضرورة مراعاة النظافة وكذا التحكم في تكاثر الفئران وانتشارها للوقاية من مخاطر هذا الداء.

وحذرت الصين مؤخراً من خطر انتشار هذا الطاعون، وطالبت السكان بتحسين وعيهم والإبلاغ عن أي حالة صحية غير طبيعية على الفور.

وأشارات البيانات الصحية إلى أن الطاعون الدبلي تسبب في موت 126 شخصاً من أصل 750 في العام 2013، وقد هلك جميع من لم يتلقّ الرعاية الطبية الكافية.

ما هي أنواع الطاعون؟

تؤكد منظمة الصحة العالمية وجود ثلاثة أنواع لمرض الطاعون وهي الطاعون الدبلي، الذي يتسبب في التهاب اللوزتين والغدد والطحال وتظهر أعراضه على شكل حمى وصداع ورعشة وآلام في العقد اللمفاوية والطاعون الدموي، الذي يتميز بتكاثر الجراثيم على مستوى الدم مما يُسبب حمى ورعشة ونزفاً في جسم المصاب، والطاعون الرئوي الذي يتسبب في دخول الجراثيم إلى الرئتين ما يؤدي إلى الإصابة بالالتهاب الرئوي.

ما هي أعراض الطاعون الدبلي؟

يشير خبراء الصحة إلى أن أعراض الطاعون الدبلي تظهر غالباً على مستوى الرقبة أو الإبطين والفخذ. وينتشر الطاعون الدبلي عادة خلال فصل الصيف، وقد يظهر أحياناً في فصل الخريف.

وتتمثل أعراض الطاعون في الحمى والرعشة وآلام العقد اللمفاوية والتهاباتها، أو ضيق النفس المصحوب بالسعال أو البلغم الملوث بالدم، ويتوجب على الأشخاص الذين يحملون هذه الأعراض الذهاب إلى أقرب مستشفى لتقييم وضعهم الصحية.

هل ينتشر الطاعون الدبلي بين الناس؟

حسب منظمة الصحة العالمية، فالطاعون الدبلي هو الأكثر شيوعاً بين أشكال الطاعون، إلا أنه لا يمكن أن ينتقل بسهولة بين الناس، في حين ينتقل الطاعون الرئوي بين الناس عبر الرذاذ أو من خلال السعال.

وللوقاية من الطاعون الدبلي يجب الامتناع عن ملامسة الحيوانات النافقة والابتعاد عن القوارض وخاصة الفئران والجرذان ومكافحة الحشرات من خلال استخدام المبيدات والمطهرات للقضاء على البراغيث.

وتؤكد التقارير الطبية أن المصابين بالطاعون الدبلي يمكنهم التماثل للشفاء بنسب تتراوح بين 30 إلى 60 في المائة، في حين يؤدي الطاعون الرئوي إلى الوفاة في حالة غياب العلاج، وعليه ينصح الخبراء المصابين بتلقي العلاج في الوقت المناسب.

كيف يمكن علاج الطاعون؟

يرى خبراء الصحة أن أفضل علاج للطاعون هو المضادات الحيوية، وعادة ما يتماثل الشخص للتعافي إذا ما بدأ العلاج في وقت مبكر، لذا يتوجب على الأشخاص الذين يوجدون في مناطق يكثر فيها الطاعون، التوجه إلى المراكز الصحية لتقييم وضعهم الصحي والتأكد من إصابتهم أو من عدمها والخضوع للعلاج في حال الإصابة.

عملية عزل المصابين بالطاعون تعتبر الطريقة الأمثل لإحتواء الوباء.

ومنذ الأول من تموز/ يوليو، أكدت الصين تأكيد حالتين يشتبه فى إصابتهما بالطاعون الدبلي فى مقاطعة خوفد فى غرب منغوليا الداخلية من خلال نتائج الاختبارات المعملية، حيث تم نقلهما للعلاج في إحدى المستشفيات.

وأوضحت أن المصابين تناولا لحم حيوان من الفصيلة السنجابية، محذرة الناس من تناول ذلك النوع من اللحوم، فيما عزلت السلطات الصحية 146 شخصاً كانوا على اتصال بالمصابين.