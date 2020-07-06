آخر مستجدات تفشي وباء كوفيد-19 حول العالم

أودى فيروس كورونا المستجد بحياة ما لا يقلّ عن 531,789 شخصا في العالم وفق تعداد لوكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة حتى الساعة 19,00 بتوقيت غرينتش الأحد.

وسُجّلت أكثر من 11,3 مليون إصابة في 196 بلداً ومنطقة.

الولايات المتحدة هي البلد الأكثر تضرراً من حيث عدد الوفيات مع تسجيلها 129,718 وفاة تليها البرازيل مع 64265 وفاة وبريطانيا مع 44220 وفاة وإيطاليا مع 34861 وفاة ثم المكسيك مع 30366 وفاة وفرنسا مع 29893 وفاة.

إسبانيا

فرضت إسبانيا اعتباراً من الأحد تدابير حجر على 70 ألف ساكن في منطقة غاليسيا الساحلية بسبب ارتفاع عدد الإصابات. لن يتمكن سكان 14 بلدية من مغادرة المنطقة أو تنظيم تجمعات تشمل أكثر من 10 أشخاص.

اليونان

أعلنت اليونان الأحد إغلاق حدودها أمام مواطني صربيا حتى 15 تموز/يوليو بسبب تسجيل جارتها طفرة في إصابات كوفيد-19.

فرنسا

في باريس سيتم إعادة فتح أبواب متحف اللوفر، الأكبر والأكثر زيارة في العالم ، يوم الاثنين.

ستتم إعادة افتتاح نحو 70 ٪ من مساحة المتحف أمام الزوار، الذين سيتعين عليهم ارتداء الأقنعة أثناء الزيارة.

وقال رئيس المتحف ومديره جان لوك مارتينيز إن أزمة فيروس كورونا تسببت بخسائر تزيد عن 40 مليون يورو.

الولايات المتحدة

سجّلت الولايات المتّحدة مساء الأحد أكثر من 39 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، بحسب بيانات نشرتها في الساعة 20,30 (00,30 ت غ الإثنين) جامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات الجامعة أنّ الولايات المتّحدة سجّلت خلال 24 ساعة 39,379 إصابة جديدة بالوباء، إضافة إلى 234 وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الذين حصد الفيروس الفتّاك أرواحهم في هذا البلد إلى 129,291 شخصاً.

هذه الأرقام، التي تقلّ كثيراً عن تلك التي سجّلت خلال الأيام الأخيرة والتي بلغت ذروتها الجمعة (أكثر من 57 ألف إصابة جديدة)، تظهر تباطؤاً في وتيرة تفشّي الوباء، لكنّ هذا الأمر لا يمكن الركون إليه إذ إنّ هذا الانخفاض قد يكون ناجماً عن آلية حصول "جونز هوبكنز" على البيانات من السلطات الصحية المحلية والتي لا تكون في العادة مكتملة في نهاية الأسبوع.

أستراليا

سجلت ولاية فيكتوريا الأسترالية أعلى زيادة يومية لها على الإطلاق في حالات الإصابة بالفيروس التاجي يوم الاثنين مع استعداد السلطات لإغلاق حدودها مع نيو ساوث ويلز.

ستكون هذه هي المرة الأولى التي تغلق فيها الولايتان الأكثر كثافة سكانية في أستراليا حدودهما منذ بدء الوباء.

كانت نيو ساوث ويلز قد حظرت في السابق السفر من ضواحي ملبورن التي تم إغلاقها الأسبوع الماضي لمدة شهر بسبب ارتفاع معدلات الإصابة.

إيران

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية الأحد تسجيل عدد قياسي للوفيات بفيروس كورونا المستجد، هو الثاني خلال سبعة أيام، فيما يستمر الوباء بالتفشي وفق الإحصاءات الرسمية.

وقالت وزارة الصحة الإيرانية إن 163 شخص توفوا، وتتجاوز هذه الحصيلة العدد القياسي السابق الذي سجل الاثنين وبلغ 162 وفاة. ومع أكثر من 11400 وفاة، تعد إيران الدولة الأكثر تضرراً بفيروس كورونا المستجدّ في الشرق الأوسط.

السعودية

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3580 حالة إصابة جديدة بالفيروس، و58 وفاة، و1980 حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 145,236 .

المغرب

أعلن المغرب الأحد 698 إصابة جديدة بوباء كوفيد-19، وهي أعلى حصيلة يومية منذ مطلع آذار/مارس، بعد ظهور بؤرة جديدة في مصنع لتعليب الأسماك في مدينة آسفي (جنوب)، التي أخضعت للحجر الصحي مع سكانها ال300 ألف.

فلسطين

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأحد تمديد حالة الطوارئ للمرة الخامسة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، على إثر ازدياد أعداد الإصابات في الأراضي الفلسطينية.

وينص المرسوم الرئاسي على أن "تستمر جهات الاختصاص باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمجابهة المخاطر الناتجة عن فيروس كورونا، وحماية الصحة العامة وتحقيق الأمن والاستقرار".

وأحصت الضفة الغربية 3971 إصابة بينها 14 وفاة، في حين سجل في قطاع غزة 72 إصابة ووفاة واحدة.

وكانت الحكومة الفلسطينية أعلنت حالة الطوارئ للمرة الأولى في الخامس من آذار/مارس الماضي مع تسجيل أول الإصابات بالفيروس.

الصين

سجلت الصين أربع حالات إصابة جديدة، ثلاث منها جاءت من خارج البلاد وواحدة في بكين، حسبما ذكرت لجنة الصحة الوطنية.

ويخضع 106 أشخاص للعزل للاشتباه بإصابتهم أو بسبب نتائج اختباراتهم الإيجابية حتى من دون أعراض.

سجلت الصين 4634 حالة وفاة من بين 83557 حالة منذ اكتشاف الفيروس في مدينة ووهان بوسط الصين في أواخر العام الماضي.

الهند

سجّلت الهند حصيلة قياسية الأحد بلغت 25 ألف إصابة جديدة خلال 24 ساعة، ما يرفع اجمالي الإصابات إلى 673 ألفاً.

وستبقى الوجهة السياحية الأساسية في البلاد، تاج محل، مغلقة، وفق ما أعلنت سلطات مدينة أغرا (شمال)، في وقت سمحت فيه الحكومة المركزية باستئناف النشاط في البلاد اعتباراً من الاثنين.

الفلبين

شهدت الفلبين ارتفاعًا كبيرًا في عدد الإصابات مؤخرًا.

سجلت وزارة الصحة 2.434 حالة إصابة في الأيام الأخيرة، معظمها في العاصمة مانيلا، مما رفع الحالات على الصعيد الوطني إلى أكثر من 44،250، بما في ذلك 1،297 حالة وفاة.

وقال وزير الداخلية إدواردو أنو إن الإغلاق ممكن إذا استمر الارتفاع واكتظت المستشفيات.

خفف الرئيس رودريغو دوتيرتي من الإغلاق في العاصمة مانيلا في 1 يونيو لمساعدة الاقتصاد المتعثر.

كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية 48 إصابة جديدة يوم الاثنين.

وصل مجمل عدد الحالات إلى 13،137 إصابة و 284 وفاة.

وقال وزير الصحة بارك نيونغ هوو خلال اجتماع لمتابعة تطورات تفشي الفيروس يوم الاثنين إن تفشي المرض مازال قابلاً للسيطرة بينما يحث على اليقظة لإبطاء انتشار المرض.

تشيلي

أعلنت وزارة الصحّة التشيلية الأحد أنّ عدد وفيات كوفيد-19 في البلاد تخطّى 10 آلاف وفاة بعدما أضافت، عملاً بتوصية منظمة الصحة العالمية، إلى حصيلة الوفيات المؤكّد أنّها نجمت عن الوباء تلك المرجّح أنّها كذلك.

وقالت الوزارة في تقريرها الأسبوعي بشأن الوضع الوبائي في البلاد أنّ جائحة كوفيد-19 أودت بحياة 10159 شخصاً، مشيرة إلى أنّ هذه الحصيلة تتوزّع على 7057 وفاة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجدّ و3102 وفاة مرجّح أنّها نجمت عن الفيروس.

وأودى فيروس كورونا المستجد بحياة ما لا يقلّ عن 531,789 شخصاً من أصل أكثر من 11,3 مليون شخص أصيبوا به في العالم، وفق تعداد لوكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة حتى الساعة 19,00 ت غ الأحد.

غانا

قرّر رئيس غانا نانا أكوفو-أدو الذي جاءت نتيجة فحصه سلبية، عزل نفسه لمدة 14 يوماً "كإجراء احترازي" بعد ظهور إصابة واحدة بكوفيد-19 في أوساطه، كما أعلن الأحد مكتبه على تويتر.

وأحصت غانا الجمعة رسمياً 18 ألف اصابة و117 وفاة بكوفيد-19 وأوصت السلطات بالحجر واحترام التباعد الاجتماعي ووضع الكمامات بعد رفع العزل الصارم.

مدغشقر

عقب شهرين من رفع الحجر، سيعاد فرض حجر في عاصمة مدغشقر أنتاناناريفو اعتباراً من الاثنين بسبب طفرة في الإصابات بفيروس كورونا المستجد، وفق ما أعلنت الرئاسة الأحد.

جنوب أفريقيا

نشرت السلطات في جنوب أفريقيا الأحد عشرات العناصر الطبيين العسكريين للمساعدة في مكافحة وباء كوفيد-19 في ثالث أكثر مقاطعات البلاد تضرّراً من العدوى بعد تسجيلها طفرة جديدة.

وجاء نشر العناصر الطبية العسكرية في مقاطعة كيب الشرقية غداة تسجيل البلاد أكثر من 10800 إصابة بكوفيد-19 في أعلى حصيلة يومية خلال الأزمة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 187,977.

وحطّ 47 عنصراً طبيّاً عسكرياً في مدينة بورت إليزابيث لدعم الأجهزة الصحيّة التي تعاني ضغطاً متزايداً.

من جهّته، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع تابو سيلو لوكالة فرانس برس إنّ "المقاطعة لا تستطيع التصدّي، فهي تواجه مشكلات في الطواقم والتجهيزات".

وأضاف أنّ "الوضع في كيب الشرقية متدهور جداً مع تزايد الإصابات وتسارع انتشارها"، وقد سجلت المقاطعة 18 بالمئة من إجمالي الحالات في البلاد.

وتشمل الفرق الصحية العسكرية أطباء وممرضين وتقنيي صحة.

يوجد أيضاً في المقاطعة نحو 200 عنصر طبي كوبي وصلوا إلى جنوب أفريقيا الشهر الماضي.

كيب الشرقية هي إحدى المقاطعات التي تحوي بؤراً للعدوى، بعد غوتانغ التي تشمل أكبر مدن البلاد جوهانسبورغ، والعاصمة بريتوريا. وتبقى كيب الغربية أكبر بؤرة وبائية في البلاد.

وتفرض جنوب إفريقيا تدابير حجر منزلي هي من بين الأكثر صرامة في العالم منذ 28 آذار/مارس في محاولة لكبح انتشار كوفيد-19.

ومع ذلك، يسجل عدد الإصابات يوميا ارتفاعاً بالآلاف مع التخفيف التدريجي للحجر.

ملاوي

ألغى رئيس ملاوي الجديد لازاروس شاكويرا الأحد احتفالات الاستقلال التي كانت مقررة الإثنين، وقلّص بشكل كبير الفعاليات المخصصة لحفل تنصيبه المرتقب في اليوم ذاته، وذلك بسبب تسجيل ارتفاع كبير في عدد الإصابات بكوفيد-19.