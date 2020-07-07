شاهد: إسرائيل تعيد فرض تدابير مشددة بعد تصاعد حالات الإصابة بكورونا

أعادت إسرائيل فرض سلسلة من التدابير الوقائية الصارمة بعد أن شهدت الأسابيع الأخيرة الماضية تصاعدًا ملحوظًا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت الحكومة الإسرائيلية اليوم الإثنين جملة من الإجراءات الاحترازية من بينها إغلاق النوادي والحانات وصالات الرياضة والمسابح العامة التي أعيد افتتاحها في الأسابيع الماضية.

وضمن الإجراءات المعلنة أيضا، فرض قيود جديدة على عدد الأشخاص المسموح بوجودهم في المطاعم وأماكن العبادة. إلا أنه لا يزال يتعين الحصول على مواقفة الكنيست في إعادة تشديد الإجراءات الرامية إلى كبح جماح الوباء.

وحتى تاريخ اليوم، تم تسجيل أكثر من 30 ألف إصابة بالفيروس، بينها 330 وفاة، وتم تعافي 18000 حالة.

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الإثنين، إنه من الواضح أن الوباء "ينتشر".

وأضاف "إذا لم نتحرك الآن فسيكون لدينا مئات وربما أكثر من ألف حالة خطرة في الأسابيع المقبلة، ما سيؤدي إلى شل أنظمتنا".