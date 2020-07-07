بسبب مخاوف أمنية.. بومبيو يؤكد سعي واشنطن لحظر "تيك توك"

أكد وزير الخارجية مايك بومبيو أن الإدارة الأمريكية تدرس وضع قيود للوصول إلى تطبيق "تيك توك" الصيني، الخاص بالفيديوهات القصيرة، بسبب ما وصفه بالمخاوف من احتمال استغلال بكين التطبيق لمراقبة الناس والوصول إلى بياناتهم.

وقال بومبيو إنه والرئيس دونالد ترامب يأخذان التقارير على محمل الجد، بعد حجب الهند للتطبيق، وإعلان أستراليا احتمال اتخاذها خطوة مشابهة.

وأضاف:"لقد عملنا على هذه المسألة لفترة طويلة، كمشكلة وجود هواوي في البنى التحتية التكنولوجية، نعمل على هذا الموضوع على المستوى الدولي، وقد نجحنا، وأعلنّا أن شركة ZTE تشكل خطراً على الأمن الوطني الأمريكي".

وقال:"فيما يتعلق بالتطبيقات الصينية على الهواتف الجوالة، أؤكد لكم أن الولايات المتحدة ستتخذ هذه الخطوة، لا أريد الغوص في التفاصيل"، منوهاً إلى أن هذا التصريح سيكون في إعلان رئاسي، وأن الإدارة تتطلع لهذه الخطوة، مشدداً على ضرورة اتخاذ الأمريكيين للحيطة وتوخي الحذر في استخدام "تيك توك"، لتجنب حصول الحزب الشيوعي الصيني على بياناتهم الشخصية.