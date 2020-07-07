الولايات المتحدة ستزود باريس بطائرات "هوك آي" في صفقة بقيمة ملياري دولار

أعلنت الولايات المتّحدة أنّها وافقت على بيع فرنسا ثلاث طائرات للإنذار المبكر من طراز "هوك آي" من الجيل الجديد، في صفقة تقدّر قيمتها بملياري دولار.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إنّ "هذه الصفقة ستعزّز السياسة الخارجية للولايات المتّحدة وأمنها القومي، من خلال المساهمة في تعزيز أمن حليف في منظمة حلف شمال الأطلسي يمثّل قوة مهمة للاستقرار السياسي والتقدّم الاقتصادي في أوروبا".

وأضافت أنّ "هذه الصفقة ستساعد فرنسا على مجابهة التهديدات الحالية والمستقبلية"، مذكّرة بأنّ القوات الفرنسية لديها أصلاً ثلاث طائرات من الطراز نفسه لكن من الجيل السابق "إي-2 سي هوك آي"، وهو أمر من شأنه أن يسهّل اندماج الطائرات الجديدة، وهي من طراز "إي-2 دي هوك آي" في الأسراب الجوية الفرنسية.

وكانت الجمعية الوطنية الفرنسية وافقت في تشرين الأول/ أكتوبر 2019، عند إقرارها موازنة وزارة الدفاع، على شراء هذه الطائرات الثلاث التي تصنّعها شركة "نورثروب غرومان" الأمريكية للصناعات الجوية.

وطراز "إي-2 دي هوك آي" هو نسخّة محسّنة من طراز "إي-2 سي هوك آي"، ومن أبرز ما تمتاز به النسخة الجديدة عن سابقتها هو قدرة الطائرة على التزوّد بالوقود في الجو والكفاءة العالية التي يتمتّع بها رادارها.