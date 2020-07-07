الولايات المتحدة الأمريكية تنسحب رسميا من منظمة الصحة العالمية

أطلقت الولايات المتحدة رسميا عملية انسحابها من منظمة الصحة العالمية، وذلك بعدما كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد هدد بسحب بلاده من الهيئة على خلفية إدارتها لأزمة فيروس كورونا.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة أبلغت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بانسحاب أكبر مساهم في منظمة الصحة العالمية منها اعتبارا من 6 تموز/يوليو 2021.

وأكد المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك أن الولايات المتحدة أبلغت المنظمة الأممية بقرارها.

وكان السناتور روبرت ميننديز، كبير الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية قد أعلن في تغريدة أن "الكونغرس تلقى إشعارا بأن رئيس الولايات المتحدة سحب البلاد رسميا من منظمة الصحة العالمية في خضم جائحة".

وقال السناتور إن "وصف استجابة ترامب لكوفيد-19 بأنها فوضوية وغير متناسقة لا يفيها حقها".

Congress received notification that POTUS officially withdrew the U.S. from the @WHO in the midst of a pandemic.



To call Trump’s response to COVID chaotic & incoherent doesn't do it justice. This won't protect American lives or interests—it leaves Americans sick & America alone. — Senator Bob Menendez (@SenatorMenendez) July 7, 2020

ويأتي ذلك بعد أسبوع من إعراب مدير منظمة الصحة العالمية عن أمله بمواصلة التعاون مع الولايات المتحدة رغم إعلان ترامب قطع العلاقة بين بلاده والمنظمة الاممية.

ومع استمرار تفشي كوفيد-19 علق دونالد ترامب مساهمة بلاده المالية في منظمة الصحة التي يتهمها بالتساهل مع بكين.

ومنظمة الصحة تأسست في 1948 وتوظف سبعة آلاف شخص في كافة ارجاء العالم وتقوم بنشاطها بفضل مساهمات تقدمها الدول الاعضاء فيها وهبات من جهات خاصة.

ومع 893 مليون دولار خلال الفترة بين 2018-2019 اي 15% من موازنة المنظمة، تعد الولايات المتحدة أول جهة مساهمة فيها قبل مؤسسة بيل وميليندا غايتس أول مساهم خاص، ومؤسسة اللقاح "غافي" وبريطانيا والمانيا قبل الصين مع 86 مليون دولار.