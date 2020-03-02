فيديو: الشرطة الأوكرانية تضبط شحنة مخدرات بقيمة 4 ملايين يورو

أعلنت الشرطة الأوكرانية أنها ألقت القبض على تسعة أشخاص وصادرت حوالي 300 كيلوغرام من المخدرات في عملية تفكيك واحدة من أكبر شبكات تهريب المخدرات وبيعها عبر الإنترنت في البلاد.

وقال أندريي كريشنكو، رئيس الشرطة في العاصمة كييف: "تم تنفيذ عملية واسعة النطاق لمكافحة المخدرات في منطقتين وفي العاصمة كييف. وتم إجراء 20 عملية تفتيش واكتشاف مختبر للمخدرات وعدة وحدات تخزين، وتم اعتقال تسعة أشخاص".

وطبقاً للشرطة، بلغت قيمة المخدرات المضبوطة حوالي أربعة ملايين يورو وتضمنت كوكايين وطنين اثنين من المواد الكيماوية المستخدمة في تصنيع المخدرات.

أ ف ب

أ ف ب