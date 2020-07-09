دوري الأبطال ويوروبا ليغ: من ضمن تأهله ومن ينتظر دوره؟

بعدما أدى فيروس كورونا المستجد إلى توقفهما منذ منتصف آذار/مارس، تستكمل مسابقتا دوري الأبطال والدوري الأوروبي "يورويا ليغ" بصيغة بطولة مصغرة في بلد واحد (البرتغال للأولى وألمانيا للثانية) في آب/أغسطس المقبل.
في ما يأتي عرض لوضع كل من المسابقتين، إضافة إلى الجدول الزمني للمباريات المتبقية قبل قرعة الدورين ربع ونصف النهائي المقررة الجمعة في نيون:
دوري الأبطال
- الفرق التي ضمنت تأهلها: أتالانتا الإيطالي ولايبزيغ الألماني وأتلتيكو مدريد الإسباني وباريس سان جرمان الفرنسي
المباريات المتبقية في إياب ثمن النهائي
يوفنتوس الإيطالي - ليون الفرنسي (صفر-1 ذهابا)
برشلونة الإسباني - نابولي الإيطالي (1-1)
مانشستر سيتي الإنجليزي - ريال مدريد الإسباني (2-1)
بايرن ميونيخ الألماني - تشلسي الإنجليزي (3-صفر)
البرنامج:
7 و8 آب/أغسطس: استكمال مباريات إياب ثمن النهائي
البطولة المصغرة في لشبونة
12-15 آب/أغسطس: ربع النهائي
18-19 آب/أغسطس: نصف النهائي
23 آب/أغسطس: المباراة النهائية
يوروبا ليغ
مواجهات ثمن النهائي:
مباراة خيتافي الإسباني - إنتر ميلان الإيطالي وروما الإيطالي - إشبيلية الإسباني (توقفت المسابقة قبل خوض هذه الفرق مباريات الذهاب وتقرر أن تقام المواجهتان الآن من مباراة واحدة عوضا عن ذهاب وإياب)
باير ليفركوزن الألماني - رينجرز الاسكتلندي (3-1 ذهابا)
ولفرهامبتون الإنجليزي - أولمبياكوس اليوناني (1-1)
مانشستر يونايتد الإنجليزي - لاسك النمسوي (5-صفر)
بازل السويسري - إينتراخت فرانكفورت الألماني (3-صفر)
كوبنهاغن الدنماركي - اسطنبول باشاك شهير التركي (1-صفر)
البرنامج:
5 و6 آب/أغسطس: استكمال ثمن النهائي
البطولة المصغرة في كولن ودويسبورغ ودوسلدورف وغلسينكيرشن
10 و11 آب/أغسطس: ربع النهائي
16 و17 آب/أغسطس: نصف النهائي
21 آب/أغسطس: المباراة النهائية في كولن