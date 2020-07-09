دوري الأبطال ويوروبا ليغ: من ضمن تأهله ومن ينتظر دوره؟

بعدما أدى فيروس كورونا المستجد إلى توقفهما منذ منتصف آذار/مارس، تستكمل مسابقتا دوري الأبطال والدوري الأوروبي "يورويا ليغ" بصيغة بطولة مصغرة في بلد واحد (البرتغال للأولى وألمانيا للثانية) في آب/أغسطس المقبل.

في ما يأتي عرض لوضع كل من المسابقتين، إضافة إلى الجدول الزمني للمباريات المتبقية قبل قرعة الدورين ربع ونصف النهائي المقررة الجمعة في نيون:

دوري الأبطال

- الفرق التي ضمنت تأهلها: أتالانتا الإيطالي ولايبزيغ الألماني وأتلتيكو مدريد الإسباني وباريس سان جرمان الفرنسي

المباريات المتبقية في إياب ثمن النهائي

يوفنتوس الإيطالي - ليون الفرنسي (صفر-1 ذهابا)

برشلونة الإسباني - نابولي الإيطالي (1-1)

مانشستر سيتي الإنجليزي - ريال مدريد الإسباني (2-1)

بايرن ميونيخ الألماني - تشلسي الإنجليزي (3-صفر)

البرنامج:

7 و8 آب/أغسطس: استكمال مباريات إياب ثمن النهائي

البطولة المصغرة في لشبونة

12-15 آب/أغسطس: ربع النهائي

18-19 آب/أغسطس: نصف النهائي

23 آب/أغسطس: المباراة النهائية

يوروبا ليغ

مواجهات ثمن النهائي:

مباراة خيتافي الإسباني - إنتر ميلان الإيطالي وروما الإيطالي - إشبيلية الإسباني (توقفت المسابقة قبل خوض هذه الفرق مباريات الذهاب وتقرر أن تقام المواجهتان الآن من مباراة واحدة عوضا عن ذهاب وإياب)

باير ليفركوزن الألماني - رينجرز الاسكتلندي (3-1 ذهابا)

ولفرهامبتون الإنجليزي - أولمبياكوس اليوناني (1-1)

مانشستر يونايتد الإنجليزي - لاسك النمسوي (5-صفر)

بازل السويسري - إينتراخت فرانكفورت الألماني (3-صفر)

كوبنهاغن الدنماركي - اسطنبول باشاك شهير التركي (1-صفر)

البرنامج:

5 و6 آب/أغسطس: استكمال ثمن النهائي

البطولة المصغرة في كولن ودويسبورغ ودوسلدورف وغلسينكيرشن

10 و11 آب/أغسطس: ربع النهائي

16 و17 آب/أغسطس: نصف النهائي

21 آب/أغسطس: المباراة النهائية في كولن