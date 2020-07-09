عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد يتخطى 12 مليونا في العالم

قالت منظمة الصحة العالمية إنها ستشكل لجنة لتقييم التعامل مع وباء كوفيد-19. وأضاف المدير العام للمنظمة ﺗﻳدروس أدﻫﺎﻧوم ﻏﻳﺑرﻳﺳوس إنه من غير الممكن هزم الوباء وسط الانقسام الحاصل بين الدول. هذا وتخطى عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسجلة رسميا في العالم 12 مليون إصابة، أكثر من نصفها في الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية، وفق مصادر رسمية الخميس.

وتم إحصاء 549451 وفاة من أصل ما لا يقل عن 12,063,425 إصابة، وخصوصا في الولايات المتحدة التي تسجل أعلى حصيلة مع بلوغها 3,055,101 إصابة من ضمنها 132,309 وفاة، والبرازيل التي أحصت 1,713,160 إصابة من ضمنها 67964 وفاة. وتضاعف عدد الإصابات المعلنة في العالم منذ 31 أيار/مايو وسجل ما يزيد عن 1,3 مليون إصابة جديدة في الأيام السبعة الأخيرة.

وأعلنت إيران تسجيل عدد قياسي جديد من الوفيات جراء الفيروس في ظل طفرة للوباء في البلد منذ عدة أسابيع. وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سادات لاري خلال مؤتمر صحفي متلفز إنه "للأسف، خسرنا 221 من مواطنينا بسبب مرض كوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، وارتفع بذلك عدد الوفيات إلى 12305".