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العالم

منظمة الصحة العالمية: لا يزال بالإمكان السيطرة على فيروس كورونا

محادثة
بقلم:  يورونيوز
رئيس المنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس
رئيس المنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس   -   حقوق النشر  Martial Trezzini/ KEYSTONE / MARTIAL TREZZINI
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أعلنت منظمة الصحة العالمية الجمعة أنه لا يزال بالامكان السيطرة على تفشي فيروس كورونا، على الرغم من ازدياد أعداد الإصابات بأكثر من الضعف في الأسابيع الماضية.

واعتبر رئيس المنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس أن تجارب ايطاليا واسبانيا وكوريا الجنوبية والهند في مكافحة الوباء تثبت أنه مهما كان انتشاره حادا فانه يظل قابلا لإعادته تحت السيطرة.

وكشف تيدروس خلال مؤتمر صحافي عبر الفيديو أن "الإصابات في الأسابيع الستة الأخيرة ازدادت أكثر من الضعف".

وأضاف أنه مع ذلك "هناك أمثلة عديدة من أنحاء العالم أظهرت أنه حتى لو كان تفشي الفيروس حادا جدا، لا يزال من الممكن السيطرة عليه مجددا".

وتابع "بعض هذه الأمثلة هي ايطاليا واسبانيا وكوريا الجنوبية وحتى دارافي، وهي منطقة كثيفة السكان في مدينة مومباي"، مشيرا الى أن "التركيز القوي على إشراك المجتمع وأساسيات إجراء الفحوص وتتبّع الاصابات وعزلها وعلاج جميع المرضى أمر أساسي من أجل كسر سلاسل العدوى وكبح الفيروس".

وأدى انتشار وباء كوفيد-19 الى وفاة نحو 555 ألف مصاب في العالم منذ ظهور المرض في الصين في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وفقا لحصيلة أعدتها وكالة فرانس برس الجمعة استنادا إلى مصادر رسمية.

وتم تسجيل نحو 12,3 مليون إصابة في 196 دولة ومنطقة حتى الآن.

وقال تيدروس "في كل مناحي الحياة كنا جميعا تحت الاختبار الى أقصى الحدود"، مؤكدا أن "المكافحة الشرسة مقرونة بالوحدة الوطنية والتضامن العالمي يمكن أن تقلب انتشار الوباء راسا على عقب".