منظمة الصحة العالمية: عدد قياسي للإصابات بكورونا في الساعات ال24 الماضية

سجلت منظمة الصحة العالمية رقما قياسيا آخر في الزيادة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد المؤكدة على مدار الـ 24 ساعة بأكثر من 230 ألفا.

وقالت وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة إن الولايات المتحدة تصدرت القائمة مرة أخرى بين الدول، وسجلت أكثر من 66 ألف حالة. وعلى ما يبدو فإن الأرقام لا تمثل بالضرورة حالات التأخير في الإبلاغ عن الأشخاص المصابين، ويُعتقد أنها تقلل كثرا من مجموع الحالات الفعلية. ومع ذلك، يستمر خط الاتجاه للحالات المؤكدة في الارتفاع، مع تسجيل أكبر نسبة من الإصابات خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وحسب الأرقام التي قدمتها منظمة الصحة العالمية فإن الرقم القياسي السابق تمّ تسجيله يوم الجمعة، مع أكثر من 228 ألف حالة مسجلة حديثا حول العالم خلال فترة 24 ساعة.

وبشكل عام، فقد أحصت منظمة الصحة العالمية مؤخرا أكثر من 12.5 مليون حالة مؤكدة وأكثر من 561 ألف حالة وفاة بسبب الفيروس التاجي المستجد.

وسبق وأن أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه لا يزال بالامكان السيطرة على تفشي فيروس كورونا، على الرغم من زيادة عدد الإصابات بأكثر من الضعف في الأسابيع الماضية.

واعتبر رئيس المنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس أن تجارب إيطاليا واسبانيا وكوريا الجنوبية والهند في مكافحة الوباء تثبت أنه مهما كان انتشاره حادا فانه يظل قابلا لإعادته تحت السيطرة. وأوضح تيدروس خلال مؤتمر عبر الفيديو أن "الإصابات في الأسابيع الستة الأخيرة ازدادت أكثر من الضعف".