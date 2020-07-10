منظمة الصحة العالمية تبحث في المصدر الحيواني لفيروس كورونا في الصين

يتوجه عالم أوبئة وخبير في صحة الحيوانات من منظمة الصحة العالمية إلى الصين الجمعة في محاولة لتحديد المصدر الحيواني لفيروس كورونا المستجدّ الذي يعصف بالعالم.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن الفريق سيصل بكين في عطلة نهاية الأسبوع حيث يمهد الطريق لمهمة أوسع تهدف إلى تحديد كيفية وصول الفيروس إلى الجنس البشري.

وأبلغت المتحدثة باسم المنظمة مارغريت هاريس الصحافيين في جنيف "إنهما في طريقهما الآن"، مشيرة إلى عدم وجود إطار زمني محدد لمهمتهما.

وأودى فيروس كورونا المستجد بما لا يقل عن 550 ألف شخص في العالم وأصاب أكثر من 12.1 مليون منذ ظهوره في الصين في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

يعتقد العلماء أن الفيروس القاتل انتقل من الحيوانات إلى البشر، وذلك ربما في سوق في مدينة ووهان يبيع الحيوانات البرية.

وقال مسؤولون صينيون في أولى مراحل تفشي المرض إن الفيروس ربما انتشر من سوق في المدينة يبيع الحيوانات الحية والبرية، ولكن لم يتم تأكيد ذلك.

وتضغط المنظمة التابعة للأمم المتحدة على الصين منذ بداية أيار/مايو لدعوة خبرائها للمساعدة في التحقيق في أصول كوفيد-19.

وقالت هاريس إن خبيري المنظمة سيعقدان اجتماعات أولية مع نظرائهما الصينيين وسيحددان الأماكن التي تريد البعثة الكاملة زيارتها، وأوضحت أنّ الثنائي سيحدد ما نحتاج إلى معرفته.

وأضافت أنّ "إحدى المسائل الكبيرة التي تهم الجميع هي النظر فيما إذا كان الفيروس انتقل من فصائل إلى البشر وما هي الفصائل الذي انتقل منها".

وتابعت "نحن نعرف أنه يشبه إلى حد كبير فيروسا لدى الخفافيش ولكن هل مرّ من خلال فصائل وسيطة؟ هذا سؤال نحتاج جميعًا للإجابة علي