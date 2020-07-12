العثور على جثة طفلتين بعد عملية بحث استمرت ثلاثة أيام في كيبيك

عثرت الشرطة الكندية السبت على جثة طفلتين بعد ثلاثة أيام من البحث في مقاطعة كيبيك فيما تواصل التفتيش عن والدهما الذي يشتبه في أنه خطفهما.

وأعرب رئيس وزراء كيبيك فرنسوا لوغو عن حزنه واصفاً وفاة الطفلتين البالغتين 11 و6 سنوات بأنها "مأساة وطنية". وأضاف في تغريدة متوجهاً إلى والدة الطفلتين "كيبيك برمتها تبكي معك".

1/4 Comme tous les Québécois, je suis bouleversé, sans mots. Perdre deux enfants, ce qu’on a de plus cher dans la vie, c’est incompréhensible. C’est une tragédie nationale. — François Legault (@francoislegault) July 11, 2020

وكانت شرطة المقاطعة أطلقت الأربعاء عمليات بحث في منطقة واسعة جنوب مدينة كيبيك بعد اختفاء الطفلتين برفقة والدهما مارتان كاربانتييه البالغ 44 عاماً والمفصل عن والدتهما.

ورصدت سيارة كاربانتييه وقد تعرضت لأضرار مساء الأربعاء في ظروف غامضة. وكانت السيارة انقلبت مرات عدة وقد وجدها عناصر الشرطة خالية من الركاب ولم يعثروا على أي شخص في جوارها.

واستعانت الشرطة بوسائل كبيرة في هذه المنطقة الحرجية بحثاً عن الطفلتين ووالدهما مع دوريات على جياد وآليات رباعية الدفع ومروحية. وشارك أيضاً الكثير من المتطوعين.