السيسي يعد المصريين بمنح شقق سكنية لكل متقدم

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد أن الدولة ستساعد كل مواطن يحتاج إلى مسكن في الحصول على شقة جديدة.

وجاءت تصريحات السيسي خلال افتتاحه لمشروع "الأسمرات 3" السكني وهو أحد المشاريع الوطنية لإعادة تسكين قاطني الأحياء العشوائية في القاهرة.

وقال السيسي: "كل مواطن هيطلب شقة هنديهاله"، قبل أن يشرح الآلية التي يفترض أن تتبناها الحكومة في هذا الصدد عبر ضمان المواطنين لتسيير حصولهم على قروض بنكية ميسرة تمكنهم من شراء تلك الشقق.

وأضاف: "نحن كدولة ممكن ندخل كضامن أمام البنوك في مشروعات الإسكان والسلع المنزلية وتشطيبات الشقق، عشان توفر القرض للمواطن وبسعر وفايدة أقل، ويبقى الدولة سعت مع المواطنين عشان ياخدوا شقة في مكان كويس بتكلفة قليلة".

الرئيس عبدالفتاح #السيسي : "كل مواطن في مصر سيطلب شقة سكنية سنوفرها له بكافة التسهيلات، وهذه الوحدات ستكون لابني وبنتي وأهلي، فيجب أن تليق بمصر والمصريين وهنعملكم أحلى حاجة في الدنيا".#السيسى_زعيمي_وافتخر

pic.twitter.com/Z56N5zje8c — #مصر🇪🇬_ملكه👸_وجيشها👮‍♂️_تاج 👑❤️✌️ (@masrma2shokaty) July 12, 2020

ومشروع "الأسمرات 3" هو الثالث من نوعه في مصر لاحتواء قاطنى المساكن العشوائية ويضم 7440 وحدة سكنية و176 متجراً، بالإضافة إلى خمسة ملاعب رياضية وحديقة للأطفال وأربع وحدات صحية.