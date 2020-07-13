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الولايات المتحدة الأمريكية

جون ترافولتا يعلن وفاة زوجته الممثلة كيلي بريستون بعد صراع مع مرض السرطان

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بقلم:  يورونيوز
الممثلة كيلي بريستون وزوجها جون ترافولتا
الممثلة كيلي بريستون وزوجها جون ترافولتا   -   حقوق النشر  Charles Sykes/2018 Invision via AP
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توفيت الممثلة الأميركية كيلي بريستون التي شاركت في أفلام ناجحة مثل "جيري ماكغواير" و"توينز" جرّاء إصابتها بسرطان الثدي على ما أعلن زوجها جون ترافولتا.

وكتب الممثل عبر "إنستغرام"، "بقلب حزين جدا اُبلغكم وفاة زوجتي الرائعة كيلي بريستون التي خسرت معركتها مع سرطان الثدي المستمرة منذ سنتين. لقد واجهت المرض بشجاعة بدعم وحب الكثير من الأشخاص".

وقال ناطق باسم العائلة لمجلة "بيبول" الأميركية التي تعنى بأخبار المشاهير إن الممثلة توفيت صباح الأحد. وأوضح لوكالة فرانس برس "أرادت أن تخوض هذه المعركة بعيدا من الأضواء وخضعت لعلاجات طبية منذ مدة مدعومة من عائلتها والأصدقاء".

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It is with a very heavy heart that I inform you that my beautiful wife Kelly has lost her two-year battle with breast cancer. She fought a courageous fight with the love and support of so many.  My family and I will forever be grateful to her doctors and nurses at MD Anderson Cancer Center, all the medical centers that have helped, as well as her many friends and loved ones who have been by her side. Kelly’s love and life will always be remembered. I will be taking some time to be there for my children who have lost their mother, so forgive me in advance if you don’t hear from us for a while.  But please know that I will feel your outpouring of love in the weeks and months ahead as we heal. All my love, JT

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ولدت بريستون في 13 تشرين الأول/أكتوبر 1962 في هاواي ودرست المسرح في جامعة جنوب كاليفورنيا. واشتهرت بدورها في الفيلم الكوميدي "توينز" العام 1988 إلى جانب أرنولد شوارزينغر وداني ديفيتو. وشاركت في عشرات الأفلام والمسلسلات التلفزيونية خلال مسيرتها الفنية.

في الفيلم الكوميدي الرومنسي الشهير "جيري ماكغوير" (1996) إلى جانب توم كروز ورينيه زيلويغر، جسدت دور صديقة البطل السابقة.

وتزوجت الممثل جون ترافولتا في العام 1991 وانجبا معا ثلاثة أطفال توفي أكبرهم العام 2009 في سن السادسة عشرة.

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