جون بول بلوموندو....مسيرة من العطاء للسينما والمسرح الفرنسي طيلة 60 عاما

جون بول بلموندو هو ممثل ومسرحي ومؤلف فرنسي من مواليد ابريل من عام 1933 في نوي سور سان في فرنسا.

يعتبر بلموندو واحداً من أكثر الشخصيات شعبية وتقديرًا على الساحة الفنية الفرنسية والأوروبية وحتى العالمية وأحد الوجوه السينمائية التي تنتمي إلى الموجة الجديدة في السينما الفرنسية خلال خمسينيات وستينيات القرن الماضي.

قبل أن يلج السينما كان بلموندو رياضيا و ملاكما محترفا في فترة مراهقته.

وسطعت نجومية بلموندو في فيلم "كرتوش" وأصبح بطل شباك التذاكر بلا منازع إلى جانب الممثل الكوميدي الراحل لويس دي فونيس وآلان ديلون.

هذا إلى جانب عمله على خشبة المسرح الذي جذب إليه ما يقرب من 130 مليون متفرج خلال مسيرته التي استمرت 60 عاما.

تنوعت أعمال بلموندو بين أفلام المغامرة والتشويق إلى الكوميديا والدراما ومع نهاية الستينيات بات بلموندو معشوق الجماهير الأول في فرنسا.

في أوائل سبعينيات القرن الماضي، اجتمع بلموندو بآلان ديلون في فيلم أسطوري بعنوان بورسالينو وكان ذلك بمثابة لقاء بين عملاقين سينمائيين في أوج عطائهما يجمعهما عمل مشترك.

تخلى بلومندو عن التأليف بعدها ليكرس وقته للأفلام الحركة أو الأكشن وافلام التشويق، ولطالما عرف عنه بتأديته لأغلب الحركات الخطيرة دون الاستعانة ببديل رغم تجاوزه لسن الخمسين.

لكن عام 1985 توقف عن ذلك بعد تعرضه لحادث.

عام 1988 قام بآخر عمل سينمائي له والذي حقق نجاحا كبيرا قبل أن يبتعد عن السينما للعودة إلى المسرح في مسيرة مستمرة من العطاء الفني لكن مع بداية الألفية تعرض بلوندو لسكتة دماغية أصابته بشلل جزئي.

في عام 2011 تم بلموندو جائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي تكريما لمسيرته الفنية، كما حظي عام 2016 بجائزة الأسد الذهبي في مهرجان البندقية السينمائي.

ولعل الكلمة الأخيرة لوصف بلموندو هي ما قاله عن السينمائي الأمريكي كوينتين تارانتينو "اسم بلومندو هو فعل يمثل الحيوية والكاريزما وقوة الإرادة إنه الروعة الفائقة".