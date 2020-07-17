كيف استقبل مستخدمو تويتر الحكم بسجن الممثل المصري محمد رمضان؟

علق مستخدمو مواقع التواصل الإجتماعي في مصر على الحكم الذي صدر بحق الممثل المصري محمد رمضان بشيء من التهكم والسخرية عبر منشوراتهم.

وكتب أحد المغردين على موقع تويتر: "احنا متعودين على سجنك هتقضي الفترة وتخرج متقلقش" وذلك في إشارة منه إلى عدد من الأعمال التي جسد محمد رمضان دور السجين. وأرفق منشوره بلقطة من أحد أعمال رمضان الفنية مرتدياً زي المساجين.

فيما غرد آخر "لما تعمل دور المسجون في كل مسلسلاتك وفي الآخر تتسجن بجد"

ويواجه رمضان اتهامات عديدة بالترويج لنماذج العنف في المجتمع المصري مما يدفع البعض لإظهار سخطهم على بعض من أعماله الفنية ويطالبون بعدم عرضها.

وأصدرت محمكة الدقي المصرية على الممثل رمضان حكم بسجنه لمدة عام وغرامة قدرها 20 ألف جنيه بتهمة سب وقذف الطيار المدني أشرف أبو اليسر.

وتعود خلفيات القضية إلى قيام محمد رمضان بالتقاط فيديو من داخل قمرة قيادة الطائرة أثناء تحليقها وهو يجلس في مقعد مساعد الطيار.

وكان من تبعات القضية أن تم فصل الطيار من عمله ليرفع دعوى قضائية اتهم فيها رمضان بنشر فيديوهات تسيء لسمعته.

وأظهر مستخدمون تعاطفهم مع المدعي أبو اليسر.

ان شاء الله يتم الحكم بتعويض الطيار وإيقاف محمد رمضان ١٠ سنوات عن الظهور والتمثيل والغناء والسياقه والشيشه والحجر على ممتلكته يارب ياكريم . — عابر سبيل (@g3gtt) July 16, 2020