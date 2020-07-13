اتهم منتقدون حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بعدم القدرة على تقديم توضيح، بشأن مسألة ارتداء قناع الوجه في الأيام التي تلت تراجعه عن نصيحة سابقة، تشير إلى أن تغطية الوجه بقناع ليست ضرورية، ولكن جونسون أصبح يقول الآن إن البحث العلمي أظهر أن ارتداء القناع يساعد على وقف انتقال عدوى كوفيد-19.

وقال جونسون خلال زيارته قسم الإسعاف في لندن، إن ارتداء القناع له قيمة حقيقية في الأماكن الضيقة، وإنه مقتنع أن الجمهور يفهم ذلك.

وعند سؤاله إذا ما سيتقرر إلزام الناس بارتداء القناع، قال جونسون إنه سيتحدث عن ذلك أكثر في الأيام القليلة المقبلة، في وقت أضحى ارتداع الأقنعة إلزاميا في اسكتلندا منذ الأسبوع الماضي.