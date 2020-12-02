منظمة الصحة العالمية تدعو إلى عدم استخدام الكمامات المزودة بصمامات

انضمت منظمة الصحة العالمية إلى خبراء آخرين أوصوا بعدم استخدام الأقنعة المزودة بصمامات لأنها تسمح بمرور الهواء من جهة وخروج الزفير من جهة أخرى. ويعد هذا التحديث هو أول مراجعة كاملة لتوجيهات وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة بشأن الأقنعة منذ أشهر، وهو رابع إصدار تقوم به المنظمة منذ تفشي فيروس كورونا. وقد سبق وان أصدرت المنظمة توجيهات سابقة كتلك التي تركز على ارتداء الأقنعة بالنسبة للأطفال في أغسطس-آب.

وبخصوص "استخدام القناع في سياق كوفيد-19" الذي صدر يوم الثلاثاء، تقول منظمة الصحة العالمية إن "صمامات الزفير الموجودة على أجهزة التنفس غير مستحبة لأنها تتجاوز وظيفة الترشيح لهواء الزفير".

وقد نصحت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بالفعل بعدم استخدام الأقنعة مع صمامات الزفير. وإلى جانب ارتداء القناع، تؤكد منظمة الصحة العالمية أيضًا على التباعد الجسدي وغسل اليدين وزيادة تهوية الأماكن المغلقة.