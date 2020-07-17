فيديو: زواج الأميرة بياتريس حفيدة ملكة إنجلترا من رجل أعمال إيطالي

تزوجت الأميرة بياتريس، حفيدة ملكة إنجلترا إليزابيث الثانية وابنة الأمير أندرو، الجمعة رجل الأعمال الإيطالي إدواردو مابيلي موتسي في مراسم خاصة في ويندسور، على ما أعلن قصر باكينغهام.

وكان مقرراً عقد هذا الزفاف أساساً في 29 أيار/مايو في لندن، غير أنه أرجئ بسبب وباء كوفيد-19 من دون تحديد موعد جديد.

وأشار قصر باكينغهام إلى أن المراسم "الخاصة" أقيمت صباح الجمعة في كنيسة ويندسور الملكية بحضور الملكة (94 عاماً) وزوجها الأمير فيليب (99 عاماً) وأفراد من "الأسرة المباشرة" للشابة "تماشياً" مع توصيات الحكومة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

الأميرة بياتريس البالغة 31 عاماً هي ابنة الأمير أندرو، ثاني أبناء الملكة إليزابيث الثانية، وطليقته سارة فيرغوسن.

وتحتل الأميرة بياتريس المركز التاسع في ترتيب خلافة العرش البريطاني فيما شقيقتها الصغرى يوجيني في المركز العاشر.

أما زوجها إدواردو مابيلي موتسي (37 عاماً) فهو مستثمر عقاري ثري مولع برياضة الكريكت. وهو مطلّق وأب لطفل صغير.

وتدور شبهات في شأن الأمير أندرو على خلفية علاقته مع الخبير المالي الأمريكي جيفري إبستين الذي اتهم باستغلال قاصرات جنسيا وأقدم على الانتحار في السجن العام الماضي.

وكانت وثائق قضائية نشرت في آب/أغسطس 2019 كشفت أن سيدة تدعى فيرجينيا روبرتس تؤكد أنها أقامت علاقات جنسية مع الأمير أندرو أجبرها عليها إبستين عندما كانت في السابعة عشرة.

وبعد تخلي شركات ومنظمات عن التعاون مع الأمير واحدة تلو الأخرى، انتهى به المطاف في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 بالانسحاب من الحياة العامة والابتعاد عن الأضواء.