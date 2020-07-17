الألماني توماس باخ يعلن ترشحه لولاية ثانية على رأس اللجنة الأولمبية الدولية

أعلن الألماني، توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية منذ 2013، اليوم الجمعة، على هامش افتتاح الجمعية العمومية الـ136، ترشحه لولاية ثانية في العام 2021.

وقال باخ مطلع جلسة بُثّت عبر الفيديو "في السنوات الأخيرة سألني الكثير منكم حول انتخاب الرئيس العام المقبل. أنا ممتن ومتأثر بشدة من كلمات التشجيع والثقة إذا أردتم ذلك، أنتم أعضاء اللجنة الدولية، فأنا مستعدّ لولاية جديدة لرئاسة اللجنة الأولمبية الدولية، من أجل الاستمرار في خدمتكم وخدمة الحركة الأولمبية التي نحب كثيراً، لأربع سنوات اضافية".

وخلف باخ البالغ من العمر 66 عاما البلجيكي جاك روغ في العام 2013 لولاية مدتها ثماني سنوات. وسيترشح لفترة ثانية مدتها أربع سنوات في الدورة المقررة في حزيران/يونيو 2021 في اثينا.

ويزعم باخ، المتوّج بذهبية الفرق في المبارزة في أولمبياد مونتريال 1976، أن عددا كبيرا من أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية اتصلوا به مؤخرا يسألونه عن رغبته بإعادة الترشح.

واستهل مشواره الإداري عندما أصبح متحدثا باسم الرياضيين في ألمانيا الغربية لخوض أولمبياد موسكو 1980، والذي انتهى بمقاطعة الدول الغربية احتجاجا على التدخل السوفياتي في أفغانستان في كانون الأول/ديسمبر 1979.

ويتعين على باخ مواجهة التداعيات الرياضية لجائحة فيروس كورونا الجديد والتي أدّت إلى تأجيل أولمبياد طوكيو 2020 إلى صيف 2021.

وستقوم الجمعية العمومية المنعقدة للمرة الأولى "افتراضيا" بانتخاب أعضاء جدد في اللجنة الدولية، من بينهم رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى البريطاني سيباستيان كو.