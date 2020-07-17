فيديو: بولسونارو يشارك في تنصيب وزير التعليم البرازيلي الجديد عن بعد

شارك الرئيس البرازيلي جائير بولسونارو في اجتماع عبر الإنترنت في احتفال رسمي أدى خلاله ميلتون ريبيرو وزير التربية والتعليم الجديد اليمين.

وبقي بولسونارو، الذي أثبتت الاختبارات إيجابية إصابته بفيروس كورونا المستجد في الـ 7 يوليو-تموز، في مقر إقامته الرسمي، بينما كان وزير التعليم الجديد وأعضاء آخرون في الحكومة في قصر بلانالتو الرئاسي.

وقال ريبيرو، وهو قسّ إنجيلي وأستاذ جامعي في أول خطاب له كوزير إنه منفتح على الحوار مع الأساتذة والمعلمين الذين، يشعرون بـ"الحزن" مثله بسبب وضعية التعليم في البلاد.

وتقول الجماعات الدينية التي تدعم الرئيس بولسونارو إن وزارة التعليم هي المفتاح لتعزيز القيم المسيحية في البرازيل، وتجاهل ما يعتبرونه التأثير اليساري في المدارس.

ويعدّ ريبيرو، رابع وزير للتربية والتعليم يُعيّن في هذا المنصب منذ وصول الرئيس جائير بولسونارو إلى السلطة في العام 2019. وسبقه كارلوس ألبرتو ديكوتللي، الذي استقال من منصبه بعد خمسة أيام من العمل وسط مزاعم بأنه كذب بشأن حصوله على درجة الماجستير والدكتوراه وما بعد الدكتوراه من ثلاث جامعات منفصلة.

وقبل ثبوت إصابته بفيروس كورونا المستجد، اختلط جائير بولسونارو في العديد من المرات بالحشود دون مراعاة تدابير التباعد الاجتماعي وارتداء كمامة واقية، وكثيرا ما أصرّ بولسونارو على أن عقار هيدروكسي كلوروكين، المثير للجدل ساعده على التعامل مع الفيروس، رغم أن العلماء أكدوا عدم وجود دليل طبي يشير إلى نجاعته.