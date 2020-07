تونس: مشاريع علمية واعدة بإمكانات مادية محدودة لمكافحة "كورونا"

View this post on Instagram

"المعرفة رأس مالي، والعقل أصل ديني، والشوق مركبي، وذكر الله أنيسي، والثقة كنزي، والعلم سلاحي، والصبر ردائي، والرضا غنيمتي، والفقر فخري، والزهد حرفتي، والصدق شفيعي، والطاعة حبي، والجهاد خُلقى وقرة عيني." من أقوال الامام #علي_بن_ابي_طالب