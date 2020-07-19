شاهد: إردوغان يقوم بزيارة "رمزية" لآيا صوفيا

قام الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الأحد بزيارة رمزية لكاتدرائية آيا صوفيا سابقاً في إسطنبول، هي الأولى منذ القرار المثير للجدل بتحويلها مسجدا الأسبوع الماضي.

وأعلنت الرئاسة أنه خلال الزيارة القصيرة تفقد إردوغان الأعمال داخل المتحف سابقاً، ناشرة صوراً للسقالات.

وتأتي زيارة إردوغان المفاجئة قبل أيام من أول صلاة جمعة في آيا صوفيا الأسبوع المقبل. ومن غير المعروف ما إذا كان سيشارك فيها إردوغان بما أن لا تعليقات رسمية صدرت في هذا الشأن.

ووافق مجلس الدولة، وهو أعلى محكمة إدارية في تركيا، بطلب من عدة جمعيات على إبطال قرار حكومي يعود للعام 1934 ينص على اعتبار الموقع متحفاً.

وفور صدور هذا القرار أعلن إردوغان تحويل كنيسة آيا صوفيا مسجداً.

وأعلنت هيئة الشؤون الدينية في تركيا أن 500 شخص سيشاركون في أول صلاة الجمعة المقبل في آيا صوفيا، مضيفة أنه خلال الصلاة ستتم تغطية الأيقونات المسيحية في الكاتدرائية البيزنطية السابقة.

وآيا صوفيا تحفة معمارية شيدها البيزنطيون في القرن السادس وكانوا يتوّجون أباطرتهم فيها.

وقد أدرجت على لائحة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو)، وتعد واحدة من أهم الوجهات السياحية في إسطنبول. واستقبلت العام الماضي 3,8 ملايين زائر.

وبعد استيلاء العثمانيين على القسطنطينية في 1453، تم تحويلها إلى مسجد في العام نفسه ثم إلى متحف في 1935 بقرار من رئيس الجمهورية التركية الفتية حينذاك مصطفى كمال أتاتورك بهدف "إهدائها إلى الإنسانية".

وأثار قرار تحويل الكنيسة مسجداً انتقادات في الخارج خصوصاً من روسيا واليونان، وكذلك أعرب بابا الفاتيكان فرنسيس عن "حزنه العميق" لهذا القرار.