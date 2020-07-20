ترامب يدافع عن وضع الكمامة ويقول "لا أحد أكثر وطنية مني"

أيد الرئيس الاميركي دونالد ترامب الاثنين وضع الكمامة تحسبا لفيروس كورونا المستجد، معتبرا ذلك عملا "وطنيا" بعدما تبنى لوقت طويل موقفا ملتبسا من هذه المسألة الحساسة.

وكتب ترامب على تويتر "كثيرون يقولون إن وضع كمامة هو عمل وطني حين تستحيل ممارسة التباعد الاجتماعي. ولا أحد أكثر وطنية مني"، مرفقا تغريدته بصورة له وهو يضع كمامة.

وعمّا إذا كان يفكّر في فرض وضع الكمامة على المستوى الوطني بعدما جعلت مدن وولايات هذا الأمر إلزاميّاً في الأماكن العامة، قال في تصريح سابق الإثنين لـ"فوكس نيوز صنداي": "لا أرفض أن يكون للناس نوع من الحرّية ولا أوافق من يزعمون أنّ كل شيء سيختفي إذا وضعنا الكمامات".

وقال "سابقاً، كان الجميع يقولون لا تضعوا الكمامات وفجأة بات على الجميع وضع الكمامات، وكما تعلمون، تسبّب الكمامات مشاكل أيضاً. بناءً عليه، أعتقد أنّ الكمامات جيدة".

وتشكّل صورة ترامب ودعوته الأميركيين للاتحاد في ما يتعلّق بوضع الكمامة قطيعة مع مواقفه السابقة التي اعتبر فيها وضع الكمامة دليل ضعف خلال جائحة اعتبرها مراراً مبالغاً فيها.

لكن تغريدة ترامب لم تتضمن أي تأييد لدعوات يطلقها كثر يطالبون بفرض إلزامية وضع الكمامات في الأماكن العامة.

وتعتبر السلطات الصحية العليا في البلاد أنّ وضع الكمامات ضروري لكبح الوباء، ويؤيّدها في ذلك مسؤولون جمهوريون كبار. وبعد استعادة الوباء منحاه التصاعدي في ولايات جنوبية وغربية بعضها معاقل للجمهوريين، تزايدت الضغوط على ترامب لتغيير موقفه.

ووضع ترامب الكمامة علناً لأول مرة في 11 تموز/يوليو. في المقابل، يضع منافسه الديموقراطي في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر الرئاسية جو بايدن الكمامة علنا منذ أشهر.

وتسجل الولايات المتحدة حاليا أعلى عدد إصابات يومية منذ بدء تفشي الوباء، وهو ما ينسبه ترامب مراراً إلى كثافة إجراء الفحوص وسهولته.