ثروة جيف بيزوس تزداد 13 مليارا دولار في يوم واحد

تمكن رجل الأعمال ومؤسس شركة أمازون جيف بيزوز، من جني ما مقداره 13 مليار دولار أمريكي كأرباح في يوم واحد تضاف إلى ثروته، وهي أكبر زيادة في الثروة يحققها شخص منذ إنشاء مؤشر بلومبرغ للثروات عام 2012.

وقد ارتفعت أسهم شركة أمازون بنسبة 7.9% وهي أكبر نسبة زيادة منذ العام 2018، مع النظرة المتفائلة التي يلقاها قطاع التسوق الإلكتروني، والذي لقي رواجا أكثر بنسبة 73% هذا العام.

وقد تضخمت ثروة بيزوس البالغ من العمر 56 عاما من 74 مليار دولار إلى 189.3 خلال العام الجاري، رغم أن الولايات المتحدة تعيش فترة سيئة على الصعيد الاقتصادي.

وكان بيزوس حتى بداية الشهر الجاري قد عوض خسائره بعد طلاقه من زوجته، حيث اضطر لتقاسم ثروته معها، حيث زادت ثروته منذ بداية العام بما مقداره 57 مليار دولار، ووصلت إلى 172 مليار دولار، بحسب قائمة بلومبرغ، وهي أرباح جاءت نتيجة الحجر الصحي ورواج فكرة التسوق عبر الإنترنت.

وحصلت زوجته السابقة ماكينزي بيزوس على 38 مليار دولار، بعد طلاقهما العام الماضي، ودخلت قائمة الأغنياء في المركز 18.