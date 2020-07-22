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إيطاليا

قرية إيطالية تحتفل بالمولود الأول منذ ثماني سنوات

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بقلم:  يورونيوز
امرأة إيطالية في قرية كودنغو، إيطاليا
امرأة إيطالية في قرية كودنغو، إيطاليا   -   حقوق النشر  Antonio Calanni/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
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رحب سكان مورتيرون وهي قرية جبلية في مقاطعة لومبارديا الإيطالية، بالمولود الأول منذ ثماني سنوات، ويبلغ عدد سكان القرية 29 نسمة.

وقالت أم المولود الذي أطلق عليه اسم دينيس، لصحيفة الغارديان البريطانية بأن الحمل خلال جائحة كورونا كان "صعبًا للغاية ومنعها من الخروج ورؤية عائلتها...سنقيم احتفالا ونستقبل كل أفراد القرية للاحتفال بزيادة عددنا."

كما أعربت عمدة القرية مورتيروني أنطونيلا لصحيفة إيفيرنيزي لكوريير ديلا سيرا بأن ولادة الطفل احتفال مهم لكل القرية. وقامت سارة وماتيو باتباع التقليد الإيطالي بوضع شريط أزرق على الباب لإعلان اسم المولود الجديد، والذي لم تشهده القرية منذ عام 2012.

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