رجل ينقذ ابنه من براثن دب في شمال إيطاليا

تعرّض رجل وابنه لهجوم مساء الإثنين من دب في جبال دولوميتي في شمال إيطاليا وفق ما أعلنت مقاطعة ترينتو.

ونقلت وكالات أنباء إيطالية عن هذا المصدر أن الرجلين اللذين كانا على درب يؤدي إلى مونتي بيلير نقلاً إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتظهر التحقيقات الأولية أن الابن ربما وجد نفسه وجهاً لوجه مع الدب وسقط على الأرض وكان محاصراً تحت الحيوان.

ثم ألقى الوالد بنفسه على الدب لتحرير ابنه.

وتعرض الوالد الذي يبلغ 59 عاماً لكسر في إحدى ساقيه وجروح بالغة، لكن حياته ليست في خطر. أما ابنه فتعرض لجروح سطحية.

ويعيش في منطقة ترينتينو عشرات الدببة التي تتطفل أحياناً على مناطق مأهولة أو تهاجم حيوانات المزارع.

وقد أطلق في العام 1999 مشروع لإعادة إدخال هذا الحيوان إلى المنطقة بدعم من الاتحاد الأوروبي، وقد تم جلب 12 دبا من سلوفينيا.