ترامب يتحدث عن نجاحه في اختبار الذاكرة ليثبت قدرته على قيادة الولايات المتحدة

كشف دونالد ترامب تفاصيل الاختبار المعرفي الذي قال إنه "برع" فيه بما في ذلك تحدي الذاكرة المكون من خمس كلمات والذي قال إنه أثبت أن لديه القدرة الذهنية لقيادة الولايات المتحدة.

ردد الرئيس الأميركي كلمات "شخص. امرأة. رجل. كاميرا. تلفزيون" عندما كشف لتلفزيون فوكس تي في الأربعاء تفاصيل الاختبار الذي نوقش بإسهاب.

وقال إن "الأسئلة الأخيرة أصعب بكثير" في مقابلة مع برنامج "تاكر كارلسون تونايت" شكك خلالها مرارا بالقدرات الذهنية لمنافسه الديموقراطي جو بايدن.

وقال ترامب: "مثل سؤال الذاكرة. عليك أن تقول: شخص. امرأة. رجل. كاميرا. تلفزيون. ثم يسألونك: هل يمكنك تكرار ذلك؟ فقلت: نعم. إنها: شخص. امرأة. رجل. كاميرا. تلفزيون".

وأضاف "ثم، بعد عشر دقائق، 15 أو 20 دقيقة، يقولون 'هل تذكر ذاك السؤال الأول ... أعده لنا مرة أخرى'. فتقول: شخص. امرأة. رجل. كاميرا. تلفزيون. ويقولون: 'هذا مدهش. كيف فعلت ذلك؟'. فعلته لأن لدي ذاكرة جيدة. ... لأنني أملك القدرة الذهنية".

وفي المقابلة، دعا ترامب منافسه الديموقراطي جو بايدن الذي يتقدم عليه حاليًا في استطلاعات الرأي قبل الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر، إلى إجراء اختبار مماثل، لأن "في الأمر شيئاً ما"، كما قال.

وأضاف: "أنت بحاجة إلى القدرة على التحمل الجسدي. أنت بحاجة إلى القدرة على التحمل الذهني ... يجب أن تكون ذكياً ... الرئيس شي ذكي. الرئيس بوتين ذكي. إردوغان ذكي" في إشارة الى رؤساء الصين وروسيا وتركيا.

وسرعان ما أثارت المقابلة السخرية على وسائل التواصل الاجتماعي. وقالت سارة كوبر التي تقلد شخصية ترامب وقد اشتهرت بالمحاكاة الساخرة لأبرز تغريداته، "أنا حقاً لا أستطيع مجاراته".

استهدفت كوبر ترامب في فيديو سابق بعنوان "كيف تدرك"، إذ سخرت من مقابلة سابقة أجراها مع قناة فوكس، عندما قال إنه "برع" في اختبار معرفي غير محدد.