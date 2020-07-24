شاهد: الصور الأولى لارتفاع منسوب مياه سد النهضة بعد احتجاز 4.9 مليار متر مكعب من المياه

أظهرت لقطات مصورة من طائرة مسيرة ارتفاع منسوب المياه في خزان سد النهضة بعد إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد انتهاء المرحلة الأولية لعملية ملء بحيرة سد النهضة هذا العام بسلام، من خلال حجز ما مقداره 4.9 مليار متر مكعب من المياه، وعقب ملء البحيرة تدفقت المياه إلى مجرى النيل الأزرق، مما يوضح أن المياه تتدفق إلى دولتي المصب، بحسب تعبيره.

واعتبر آبي أحمد أن استكمال الجولة الأولى من ملء السد هي لحظة تاريخية تظهر التزام الإثيوبيين بنهضة بلدهم"، موضحا أن إثيوبيا حققت هذا الإنجاز بجهودها الخاصة في الوقت الذي لم يؤمن فيه الآخرون بقدراتها لإنجاز مثل هذه المبادرات.

وكان سد النهضة الإثيوبي مصدرا للتوتر في حوض نهر النيل منذ أن بدأت إثيوبيا بناءه في العام 2011. وتنظر مصر والسودان إلى السد باعتباره تهديدا لإمدادات المياه الحيوية، بينما تعتبره إثيوبيا مصدرا بالغ الأهمية للتزود بالكهرباء ولتنمية البلد. وقد قال آبي "لقد قمنا بملء السد دون إلحاق الأذى بأحد".

وبدأت أديس أبابا التخطيط منذ فترة طويلة للبدء في ملء خزان السد هذا الشهر، في منتصف موسم الأمطار، مما أثار اعتراضات من القاهرة والخرطوم، على خلفية رغبتهما في التوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي حول كيفية تشغيل السد.

وأعلنت إثيوبيا أنها حققت هدفها للسنة الأولى لملء السد يوم الثلاثاء في الوقت الذي تشارك فيه الدول الثلاث في محادثات يشرف عليها الاتحاد الافريقي لمحاولة حل النزاع.

ومن خلال ملء الخزان بـ 4.9 مليار متر مكعب من الماء، أصبحت إثيوبيا الآن في وضع يمكنها من اختبار أول توربينين لها، وهي خطوة مهمة للغاية على الطريق نحو إنتاج الطاقة فعليا. وأشار آبي إلى أن إثيوبيا تريد أن يعمل السد بالكامل بحلول أوائل عام 2023.