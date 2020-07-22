الخطوط القطرية تطالب الدول المقاطعة بتعويض قدره 5 مليارات دولار

تطالب الخطوة الجوية القطرية بتحكيم استثمار بمليارات الدولارات بحق الدول المقاطعة لها، وهي السعودية والإمارات ومصر والبحرين.

وتسعى الشركة للحصول على تعويض مالي قدره 5 مليارات دولار على الأقل، بسبب ما أسمته في بيان لها "أفعال غير مشروعة".

وتطالب الشركة بتعويضها بسبب الحصار الذي فرضته الدول الأربع بإيقاف عمليات الناقلة في أسواقها، ومنعها من التحليق في مجالها الجوي، والذي بدأ في 5 يونيو 2017، دون سابق إنذار.

وقالت الخطوط القطرية في بيان لها إنها تسعى إلى الحصول على تعويض كامل عن هذه الأضرار، من خلال طلبات التحكيم الدولي في منازعات الاستثمار التي تم تقديمها بموجب ثلاث معاهدات منفصلة، وهي: اتفاقية الاستثمار التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، والاتفاقية العربية للاستثمار، ومعاهدة الاستثمار الثنائية بين دولة قطر ومصر، على ما جاء في البيان.

وكانت دول المقاطعة قد منعت الطيران القطري من التحليق فوق أراضيها أو استخدام مطاراتها، بعد قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر في 2017.

ولم يصدر حتى الآن أي بيان من دول المقاطعة.