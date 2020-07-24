تعرض تيد ويلارد، عمدة مدينة بورتلاند في ولاية أوريغون الأمريكية إلى إطلاق الغاز المسيل للدموع، خلال تواجده في مظاهرة، تصدت لها قوات الأمن.

وخرج أهالي المدينة للاحتجاج على إرسال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لقوات فدرالية لوقف التظاهرات فيها.

وأكد العمدة ويلر، المنتمي للحزب الديمقراطي، أنها المرة الأولى التي يتم فيها استخدام الغاز المسيل للدموع، لقمع التظاهرات في المدينة.

وأشعل المتظاهرون حريقا كبيرا خارج مبنى المحكمة الفدرالية في المدينة، بينما تصدى لهم العملاء الفدراليون بالغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية.

ولم يتضح ما إذا كان أفراد الأمن على علم بوجود ويلر بين الحشود عندما استخدموا قنابل الغاز أم لا.