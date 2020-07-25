شاهد.. الرئيس البرازيلي يعلن شفاءه من فيروس كورونا

في صورة تظهره رافعا إبهام إحدى يديه وحاملاً بالأخرى علبة هيدروكسي كلوروكين، العقار الذي ثبت مراراً عدم نجاعته في علاج فيروس كورونا، أعلن الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو السبت شفاءه من الوباء، في وقت بلغت أعداد الإصابات في العالم مستوى قياسيا.

وكانت إصابة بولسونارو، رئيس ثاني دولة متأثرة جراء كوفيد-19 بتسجيلها نحو 2,3 مليون إصابة، بفيروس كورونا المستجد ظهرت في 7 تموز/يوليو.

وكتب على تويتر السبت "نتيجة فحص RT-PCR لسارس-كوف2: سلبية. يوم سعيد للجميع".

لكن الوباء يواصل تفشيه في العالم مع تسجيل أكثر من 280 ألف إصابة يومية الخميس والجمعة، في أرقام قياسية عززت النزعة نحو العودة إلى القيود أو فرض أخرى جديدة في أرجاء العالم.

ومنذ الأول من تموز/يوليو، سُجّل رسمياً أكثر من خمسة ملايين إصابة، ما يناهز ثلث الإصابات المسجّلة منذ بداية تفشي الوباء نهاية كانون الأول/ديسمبر.

وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان "ليست أي دولة بمنأى"، مضيفة أنّ الارتفاع في عدد الإصابات سببه انتقال العدوى بشكل سريع في الأماكن المكتظة كما هي الحال في القارة الأميركية وآسيا.

وذكّرت منظمة الصحة أنّ "مفتاح السيطرة على انتقال العدوى هو في العثور على الإصابات وعزلها وإجراء اختبارات ومعالجة المصابين ومخالطيهم".