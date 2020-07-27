كوفيد-19: الصين تسجل أكبر عدد من الإصابات منذ أبريل وأبرز المستجدات العالمية الأخرى

تراجع عدد الإصابات الجديدة في الولايات المتحدة

سجّلت الولايات المتّحدة الأحد 55,187 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، وهو أدنى عدد إصابات منذ نحو أسبوعين، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز. كذلك أظهرت البيانات أنّ إجمالي الإصابات في الولايات المتحدة ارتفع إلى 4,229,624 إصابة.

كما تسبّب كوفيد-19 بوفاة 518 شخصاً في الولايات المتّحدة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الوباء الفتّاك في هذا البلد إلى 146,909 وفيات، وفق الجامعة ومقرّها مدينة بالتيمور بولاية ميريلاند (شمال شرق).

وهي المرّة الأولى منذ 13 تمّوز/يوليو التي ينخفض فيها عدد الإصابات الجديدة إلى ما دون 60 ألفا.

