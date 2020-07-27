كوفيد-19: الصين تسجل أكبر عدد من الإصابات منذ أبريل وأبرز المستجدات العالمية الأخرى

سجّلت الصين أعلى عدد من الإصابات بفيروس كورونا منذ نيسان/أبريل الفائت، فيما فاق عدد الإصابات في أميركا اللاتينية لأول مرّة، العدد في أميركا الشمالية (أكثر من أربعة ملايين و340 ألفاً). وبذلك تصبح منطقة أميركا اللاتينية والكاريبي الأكثر تأثراً بوباء كوفيد-19 الذي يتخوف العالم من عودة محتملة له في موجة ثانية. وتراجع عدد الإصابات الذي سجل (يومياً) في الولايات المتحدة إلى ما دون 60 ألفاً وذلك للمرة الأولى منذ أسبوعين. عربياً أعلنت الحكومة الجزائرية تمديد الحجر في مناطق شاسعة من البلاد، بينما منعت المملكة المغربية السفر من وإلى ثماني مدن بسبب الفيروس.
أستراليا تسجل عدداً قياسياً من الإصابات خلال 24 ساعة
تراجع عدد الإصابات الجديدة في الولايات المتحدة
سجّلت الولايات المتّحدة الأحد 55,187 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، وهو أدنى عدد إصابات منذ نحو أسبوعين، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز. كذلك أظهرت البيانات أنّ إجمالي الإصابات في الولايات المتحدة ارتفع إلى 4,229,624 إصابة.
الجزائر تمدد الحجر الجزئي 15 يوما في عدد من الولايات
قررت الحكومة الجزائرية تمديد الحجر لمدة 15 يوما في مناطق واسعة من البلاد بسبب الزيادة المستمرة في حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الأسابيع الأخيرة. وتم تمديد الحجر المنزلي الجزئي من الثامنة مساء حتى الخامسة صباحا في 29 ولاية من ولايات البلاد الـ48، وذلك بدءا من الثلاثاء ولمدة 15 يوما، حسب ما جاء في بيان رسمي.
وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء أن الحكومة قررت أيضا "منع حركة المرور، بما فيها السيارات الخاصة" من تلك الولايات الـ29 وإليها. وأضاف البيان أنه تم أيضا تمديد "تعليق نشاط النقل الحضري العمومي والخاص للأشخاص خلال العطلة الأسبوعية في الولايات التسع والعشرين".
وتوازياً مع ذلك لا يزال العديد من الجزائريين في أماكن مختلفة من دول العالم ينتظرون إجلاءهم من قبل السلطات الجزائرية في أقرب وقت من أجل إنهاء معاناتهم مع الظروف الصعبة التي يعيشونها بحسب ما يقولون.
أميركا اللاتينية والكاريبي الأكثر تأثرا بفيروس كورونا في العالم
أصبحت أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي أكثر منطقة في العالم تُسَجّل فيها إصابات بكوفيد-19 منذ بدء الوباء، إذ أحصِيت فيها أربعة ملايين و340 ألفا و214 إصابة، حسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس.
وهي المرة الأولى التي يتجاوز فيها عدد الإصابات في هذه المنطقة عددَ الإصابات في أميركا الشمالية التي أُحصِيت فيها أربعة ملايين و330 ألفا و989 إصابة معظمها في الولايات المتحدة (4,2 ملايين إصابة ونحو 150 ألف وفاة).
في أميركا اللاتينية، تُعدّ البرازيل الدولة الأكثر تأثرا، بتسجيلها مليونين و394 ألفا و513 إصابة و86 ألفا و449 وفاة السبت.
ولوحِظت زيادة في الإصابات في المكسيك والبيرو وكولومبيا والأرجنتين، وهي دول تحاول إعادة إطلاق أنشطتها الاقتصادية في محاولة للحد من تأثير الوباء.
أما من حيث عدد الوفيات فتبقى أوروبا في المقدمة بتسجيلها 207 آلاف و933 وفاة، تليها أميركا اللاتينية والكاريبي (182 ألفا و726 وفاة) والولايات المتحدة وكندا (155 ألفا و673 وفاة).
في أيار/مايو، كانت منظمة الصحة العالمية أعلنت أن القارة الأميركية أصبحت المركز الجديد للوباء بعد أوروبا.
فنزويلا تمدد الحجر في كراكاس وست ولايات
مدّد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو منذ الأمس إجراءات الحجر المشدّدة في كراكاس وستّ ولايات فنزويلية تجنبا لانتشار فيروس كورونا، فيما تبقى التدابير المتخذة في بقية البلاد بمواجهة الوباء أكثر مرونة.
وقال مادورو في حديث متلفز إن كركاس وولايات ميراندا وفارغاس وزوليا وتاشيرا وبوليفار وسوكري المجاورة تدخل في مرحلة "الحجر الصحي الكامل بسبب ارتفاع عدد حالات" الإصابة بكوفيد-19" مضيفاً أن الأمر يتعلّق "بجهد استثنائي لأننا في مرحلة" انتشار الوباء.
ومنذ وصول الفيروس إلى فنزويلا في آذار/مارس، أحصت البلاد 142 وفاة من أصل 15,463 إصابة مؤكدة حسب الأرقام الرسمية.
الصين تسجل أعلى زيادة في حالات الإصابة بكورونا منذ منتصف نيسان/أبريل
أعلنت الصين الإثنين تسجيل 61 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال أربع وعشرين ساعة، في أكبر زيادة يوميّة منذ منتصف نيسان/أبريل، بعد ظهور بؤر عدوى في ثلاث مناطق مما أثار مخاوف من موجة جديدة.
وقالت لجنة الصحّة الوطنيّة إنّ من بين الإصابات، هناك 41 إصابة أحصِيت في منطقة شينجيانغ بشمال غرب البلاد، حيث سُجّل منذ منتصف تموز/يوليو تفشّ للفيروس في أورومتشي عاصمة المنطقة.
وأحصِيت أيضًا 14 إصابة في لياونينغ (شمال شرق). وسُجّلت حاليًا بؤرة لتفشّي الفيروس في مدينة داليان الساحليّة التي تستضيف منذ نهاية الأسبوع الماضي نصف مباريات البطولة الوطنيّة لكرة القدم.
أمّا إقليم جيلين (شمال شرق) المجاور لكوريا الشماليّة، فأعلن من جهته تسجيل حالتَي إصابة محلّيتَيْن.