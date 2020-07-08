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الولايات المتحدة الأمريكية

الولايات المتحدة ستعود إلى منظمة الصحة العالمية في حال انتخاب بايدن رئيسا للبلاد

محادثة
بقلم:  يورونيوز
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الولايات المتحدة ستعود إلى منظمة الصحة العالمية في حال انتخاب بايدن رئيسا للبلاد
حقوق النشر  Patrick Semansky/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.
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أعلن المرشّح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكيّة جو بايدن الثلاثاء أنّه سيُلغي في حال فوزه في الاستحقاق الرئاسي، القرار الذي اتّخذه الرئيس دونالد ترامب بسحب الولايات المتحدة من منظّمة الصحّة العالميّة.

وقال بايدن إنّ "الأمريكيّين يكونون أكثر أماناً عندما تلتزم أميركا تعزيز الصحّة العالميّة". وأضاف على تويتر "في اليوم الأوّل من رئاستي، سألتحق مجدّداً بمنظّمة الصحّة العالميّة وأعيد تأكيد ريادتنا العالميّة".

وأطلقت الولايات المتحدة رسميّاً عمليّة انسحابها من منظّمة الصحّة العالميّة، بعدما كان ترامب هدّد بسحب بلاده من الهيئة على خلفيّة إدارتها أزمة فيروس كورونا المستجدّ.

وانتقد مسؤولون صحّيون ومعارضون لترامب قراره سحب الولايات المتحدة من المنظّمة التي تتّخذ جنيف مقرّاً والمسؤولة عن مكافحة الأمراض التي تُواصل الانتشار في العالم وبينها كوفيد-19.

والولايات المتحدة أكبر المساهمين الماليين في منظمة الصحة العالمية، لكنّ ترامب علّق في أبريل-نيسان التمويل بعدما اتّهمها بعدم اتّخاذ إجراءات كافية لمنع انتشار وباء كوفيد-19 في بادئ الأمر، وبالتهاون جدّاً مع الصين.