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الهند

رجل أعمال يحول مكتبه إلى مركز يضم 85 سريرا لعلاج الفقراء من كورونا

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بقلم:  يورونيوز
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صورة من مكتب رجل أعمال هندي حوله إلى مركز لعلاج كورونا
صورة من مكتب رجل أعمال هندي حوله إلى مركز لعلاج كورونا   -   حقوق النشر  AFP
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حول رجل أعمال هندي تعافى من فيروس كورونا المستجد مكتبه إلى مركز يضم 85 سريرا لتوفير العلاج من كوفيد-19 للفقراء.

ولا تزال جائحة كوفيد-19 تجتاح ثاني دول العالم من حيث عدد السكان، وقد تجاوزت الإصابات فيها مليوناً ونصف مليون الأربعاء تسببت بنحو 35 ألف حالة وفاة.

وتعاني المستشفيات الحكومة صعوبة في الاهتمام بجميع المصابين. وكان رجل الأعمال كادار شيخ أمضى 20 يوما في عيادة خاصة الشهر الماضي في مدينة سورات في غرب البلاد وصعق بالكلفة الباهظة.

وأوضح شيخ الناشط في مجال البناء والعقارات "كلفة العلاج في مستشفى خاص هائلة. كيف يمكن للفقراء أن يتحملوا كلفة علاج كهذا؟"

وأوضح "لذا قررت التحرك والمساهمة في مكافحة هذا الفيروس القاتل".

وبعد تعافيه، حصل شيخ على موافقة السلطات المحلية لتحويل مكتبه البالغة مساحته 2800 متر مربع إلى مركز علاج.

وتوفر الحكومة طاقم الرعاية والتجهيزات الطبية والأدوية وتغطي كلفتها فيما أشترى شيخ الأسرة ويتحمل كلفة الكهرباء والشراشف والأغطية.

وأكد أن المركز مفتوح للجميع "من أي طبقة اجتماعية ودين وطائفة كانوا".